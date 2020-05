Anziano pestato a morte: oggi sentenza baby gang/ Manduria, in 3 rischiano 20 anni

Pubblicità

E’ attesa per questo pomeriggio la sentenza da parte del gup di Taranto, Vilma Gilli, nei confronti dei tre ragazzi – due 19enne ed un 23enne – facenti parte della baby gang e che, secondo l’accusa, presero parte alle assurde aggressioni ai danni del 66enne di Manduria, Cosimo Antonio Stano, morto il 23 aprile dello scorso anno. A distanza di poco più di un anno dal decesso dell’anziano, dunque, arriva a conclusione il processo a carico dei tre giovani che hanno chiesto ed ottenuto di essere giudicati con la formula del rito abbreviato. I tre imputati rischiano di essere condannati a 20 anni di carcere. E’ questa la richiesta avanzata lo scorso 8 maggio, nella penultima udienza del processo, da parte del pubblico ministero Remo Epifani. Le accuse a loro carico sono pesantissime e riguardano a vario titolo i reati di tortura aggravata dalla sopraggiunta morte, lesioni personali, percosse, molestie, furto, sequestro di persona e violazione di domicilio. In altri procedimenti paralleli, ricorda oggi La Gazzetta del Mezzogiorno, ad altri 13 minori coinvolti nella drammatica vicenda era stata concessa la messa alla prova.

ANZIANO PESTATO A MORTE: OGGI LA SENTENZA

Stando a quanto emerso dalle indagini, Cosimo Antonio Stano fu vittima di diverse aggressioni da parte di più baby gang che poi erano solite riprendere gli episodi violenti e postare i video sulle chat di Whatsapp. Stano, come spiega NuovoSud, per anni fu sottoposto a qualunque tipo di angheria. I bulli lo avevano ribattezzato come “il pazzo del Villaggio del fanciullo” prendendo spunto dal nome dell’oratorio annesso alla chieda di San Giovanni Bosco che si trova davanti alla sua abitazione. Solo dopo la segnalazione di alcuni vicini di casa, i poliziotti intervennero il 6 aprile dello scorso anno nell’abitazione della vittima, trovandolo su una sedia, in uno stato psico-fisico precario e in condizioni di grave degrado. Affetto da un disagio psichico, Stano aveva paura di uscire dalla sua casa. Dopo 17 giorni dal suo ricovero e due interventi chirurgici, l’uomo morì. Secondo gli esperti, lo stress per le continue vessazioni subiti sarebbe da considerarsi una concausa dell’ulcera gastrica perforante che portò al decesso del 66enne. Secondo l’accusa erano almeno due le baby gang che agivano commentando poi i vari episodi nelle chat chiamate “Comitiva degli orfanelli” e “l’ultima di carniali”.



