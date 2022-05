Anziano positivo al Covid scambiato per morto/ Choc all’obitorio: “È ancora vivo”

Choc a Shanghai, in Cina, dove le misure di restrizione sono tornate stringenti a causa dell’aumento di casi Covid. Come riportato dalla stampa locale, un anziano risultato positivo è stato scambiato per morto e mandato all’obitorio. Chiuso in un telo giallo, trasportato fuori dal carro funebre, poi la clamorosa scoperta: l’uomo era ancora vivo.

Come confermato dai colleghi del Corriere della Sera, i portantini hanno avvisato gli infermieri dell’arrivo del corpo dell’uomo, ma non è finita di certo qui. I sanitari, infatti, hanno notato che l’anziano dava ancora segni di vita. Minuti di ansia e di preoccupazione, data la clamorosa situazione. Dopo un consulto con i superiori, un infermiere ha deciso di trasportare l’anziano positivo al Covid in corsia. Le sue condizioni di salute sarebbero stabili.

Anziano positivo al Covid scambiato per morto: choc a Shanghai

Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale, le autorità hanno aperto un’inchiesta sul caso dell’anziano positivo al Covid scambiato per morto. Fortunatamente è andato tutto per il meglio per l’uomo, ma sono attesi aggiornamenti sugli sviluppi delle indagini. Ricordiamo che a Shanghai vige la tolleranza zero: la città, 26 milioni di abitanti, è in regime di lockdown da oltre un mese. In base alle stime delle autorità sanitarie, sabato sono stati registrati 38 nuovi decessi. L’allarme è legato alla diffusione della variante Omicron, che ha causato diversi focolai anche a causa della scarsa efficacia dei vaccini cinesi. Ieri, infatti, sono stati annotati 920 nuovi casi positivi. Le aree più colpite dal virus sono quelle di Shanghai e Pechino. Zhao Dandan, vicedirettore della commissione sanitaria della città, ha spiegato: “Al momento, la prevenzione e il controllo dell’epidemia a Shanghai sono ancora in una fase critica e la situazione è tuttora grave e complicata. È ancora necessario rafforzare la gestione sociale”.

