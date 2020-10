Aosta, eletti Consiglio Comunale/ Sindaco Gianni Nuti: nomi consiglieri e seggi

Gianni Nuti è stato eletto sindaco di Aosta dopo il ballottaggio serrato del 4-5 ottobre e così sono stabiliti e ufficiali i 27 nuovi consiglieri eletti in Consiglio Comunale che si aggiornerà il prossimo 7 o 8 ottobre per la primissima riunione post-Elezioni Comunali 2020, con all’ordine del giorno il giuramento del neo-sindaco eletto al secondo turno contro lo sfidante Giovanni Girardini. La nuova maggioranza vedrà 18 consiglieri con il sostegno unito di PCP, Av e Uv contro il “Rinascimento Valle d’Aosta” e il Centrodestra che insieme raccolgono complessivamente 4 seggi: il nuovo Consiglio Comunale che governerà la città di Aosta nei prossimi 5 anni vede 11 eletti per Progetto Civico Progressista, 5 per Union Valdotaine, 2 per Av; all’opposizione siedono invece 4 consiglieri per Rinascimento Valle d’Aosta, 3 per la Lega, 2 per Fratelli d’Italia-Forza Italia. Sono 6.794 le preferenze e una percentuale del 53,34% conquistate da Gianni Nuti nella coalizione Aosta 2020; il vice sindaco sarà Josette Borre, già capogruppo Uv in Consiglio Comunale. Le opposizioni registrano invece 5.944 voti ovvero il 46,66% delle scelte degli elettori per la coalizione di Girardini.

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE AOSTA: TUTTI I NOMI

Il nuovo Consiglio Comunale di Aosta vedrà dunque in tutto 22 nuovi consiglieri eletti, considerati ovviamente il sindaco Gianni Nuti e il vice Borre che siederanno anch’essi nell’assemblea cittadina: per la maggioranza, 18 seggi, entrano in Consiglio Loris Sartore, Clotilde Forcellati, Cecilia Lazzarotto, Luca Tonino, Samuele Tedesco, Sarah Burgay, Antonio Crea, Fabio Protasoni, Serena Del Vecchio, Gianluca Del Vescovo, Paolo Tripodi (Progetto Civico); Alina Sapinet, Laurent Dunoyer, Franco Proment, Josette Grimod e Giuliana Rosset (Union valdotaine); Corrado Cometto e Pietro Varisella (Alliance valdotaine). All’opposizione invece sederanno come 9 nuovi consiglieri: Sergio Togni, Bruno Giordano e Silvye Spirli (Lega), Paolo Laurencet e Renato Favre (centrodestra); Giovanni Girardini, Roberta Balbis, Eleonora Baccini e Cristina Dattola (Rinascimento).



