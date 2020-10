Aosta, Lecco, Arezzo: ballottaggio Elezioni Comunali 2020/ Diretta e risultati

A due settimane di distanza dal primo turno, è tempo di ballottaggio delle Elezioni Comunali 2020: appuntamento oggi – domenica 4 ottobre – dalle ore 7 alle 23 e domani – lunedì 5 ottobre – dalle ore 7 alle ore 15. Accendiamo i riflettori sui capoluoghi di provincia del Nord al voto, ovvero Aosta (anche capoluogo di regione), Arezzo e Lecco. Partiamo proprio da Aosta, dove al primo turno si sono recati alle urne 28.695 aventi diritto al voto: la sfida è tra Gianni Nuti, sostenuto da centrosinistra e autonomisti (Union Valdôtaine, Alliance Valdôtaine, Progetto Civico Progressista), e Giovanni Girardini, sostenuto dalla lista Rinascimento (e per il ballottaggio anche da Lega e centrodestra), ovvero i due candidati ad aver raccolto più voti due settimane fa. Si parte da una situazione di vantaggio per Nuti, che al primo turno ha avuto il 38,84% delle preferenze. Strada in salita invece per Girardini, che si è fermato al 24,31%. C’è un fattore da non sottovalutare: parliamo dell’appoggio di Lega e Centrodestra, i candidati Sergio Togni e Paolo Lauceret hanno ottenuto il 32% dei consensi in tutto.

BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 2020: IL VOTO AD AREZZO

Passiamo adesso al ballottaggio delle Elezioni Comunali 2020 in quel di Arezzo – 77.804 elettori al primo turno – una delle città più importanti chiamate al voto. A sfidarsi troviamo il sindaco uscente Alessandro Ghirelli (sostenuto da Ora Ghinelli 20 25, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Civitas Etruria) e Luciano Ralli (sostenuto da Partito Democratico, Arezzo ci Sta!, Arezzo 2020, Curiamo Arezzo e la lista Ralli sindaco). Anche in questo caso troviamo un candidato nettamente avanti: Ghinelli al primo turno ha raccolto il 47% dei voti, mentre Ralli non è andato oltre il 35,1%. Entrambi i candidati sindaco si presentano alle urne con le stesse coalizioni con cui hanno iniziato l’avventura elettorale, poiché negli ultimi 14 giorni non è stato siglato alcun apparentamento con gli esclusi al primo turno. Negli ultimi giorni si è acceso lo scontro a distanza, culminato negli ultimi due appuntamenti delle rispettive campagne elettorali: Ghinelli ha chiuso con un comizio in piazza San Jacopo, mentre Ralli con un evento in piazza Sant’Agostino, potendo contare sull’appoggio di Paolo Hendel ed Eugenio Giani.

BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 2020: IL VOTO A LECCO

Infine, il ballottaggio delle Elezioni Comunali 2020 a Lecco, dove si sono recati alle urne 38.451 elettori al primo turno. Nel comune lombardo la sfida è tra Giuseppe Ciresa (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e lista civica Ciresa Sindaco) e Mauro Gattinoni (Partito Democratico, AmbientalMente Lecco, Con la Sinistra cambia Lecco, Fattore Lecco). Due settimane fa nessuno dei candidati è riuscito ad ottenere la maggioranza assoluta dei voti, anche se Ciresa ci è andato vicino: il candidato del Centrodestra si è fermato al 48,71%. Parte decisamente più indietro il dem, che ha chiuso con il 41,67% delle preferenze. Gattinoni però può contare su un fattore degno di nota: dopo il primo turno è stato raggiunto un accordo con la lista Appello per Lecco, che al primo turno ha raccolto il 5,94% con il candidato sindaco Corrado Valsecchi.



