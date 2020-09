Aosta, Venezia, Trento: Elezioni Comunali 2020/ Diretta risultati: come si vota liste

Sono 1.177 le amministrazioni interessate da questa tornata di elezioni Comunali 2020: 18 i capoluoghi di provincia, 3 quelli di Regione, che rischiano di passare in secondo piano soltanto perché tra domenica 20 e lunedì 21 settembre si vota anche per referendum sul taglio dei parlamentari ed elezioni Regionali. In particolare sarà curioso osservare l’andamento del voto in tre città del Nord Italia chiamate a rinnovare il loro consiglio comunale: Aosta, Venezia e Trento. Anche per le Amministrative i seggi resteranno aperti dalle 7 fino alle 23 di oggi, dopodiché riapriranno lunedì mattina, sempre alle 7:00, con le ultime operazioni di voto da completare entro le 15. Come stabilito dalle norme anti-contagio diramate dal Ministero dell’Interno, è severamente vietato recarsi al seggio in caso di febbre sopra i 37,5°, mentre alla sezione bisognerà rispettare la distanza di sicurezza di un metro dagli altri elettori e 2 metri dagli scrutatori.

CAPOLUOGHI DI REGIONE AL VOTO: AOSTA, VENEZIA E TRENTO

Partiamo dall’analizzare la situazione delle elezioni Amministrative ad Aosta. Nel capoluogo di Regione valdostano gli sfidanti per la poltrona di sindaco sono tre: la particolarità politica del capoluogo valdostano è data dal fatto che qui il centrodestra marcia diviso. Da una parte il candidato Sergio Togni, sostenuto da Lega e Lista civica “Autonomia e Libertà – Autonomie et Liberté”; dall’altra Paolo Laurencet, appoggiato da Forza Italia VdA e Fratelli d’Italia VdA. L’altra coalizione in lizza è quella di Gianni Nuti, sostenuta da Union Valdôtaine, Alliance Valdôtaine e Progetto Civico Progressista. Capitolo Venezia, dove la corsa per diventare primo cittadino è ancora più affollata con nove candidati sindaco e 18 liste a loro sostegno. L’uscente Luigi Brugnaro può contare sull’appoggio di Fratelli d’Italia, Le Città, Lega – Salvini, Luigi Brugnaro Sindaco e Forza Italia. Tenterà di spodestarlo Pier Paolo Baretta, sostenuto da Partito Democratico, Svolta in Comune, Venezia è tua, Verde progressista, Idea Comune per Mestre e Venezia.

Sempre per le elezioni Comunali per il MoVimento 5 Stelle corre Sara Visman, mentre Stefano Zecchi è in campo per il Partito dei Veneti. Gli altri candidati sono: Marco Gasparinetti per Terra e Acqua 2020, Alessandro Busetto per il Partito comunista dei lavoratori; Giovanni Andrea Martini per le liste Tutta la Città insieme! e Per Mestre e Venezia Ecologia e solidarietà; Maurizio Callegari per la lista Italia Giovane Solidale e Marco Sitran per la Civica Sitran. Otto i candidati a Trento: Carmen Martini (Movimento 5 Stelle), Franco Bruno (La Catena), Franco Ianeselli (Europa Verde, Insieme per Trento, Azione – Unione, Patt, Trento Viva, Trento Futura e Partito Democratico), Giuliano Pantano (Rifondazione Comunista), Silvia Zanetti (Si può fare), Andrea Merler (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Trento Unita, Lega Salvini), Marcello Carli (Agire, Rinascimento Trento, Udc) e Filippo Degasperi (Onda Civica).

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI

Come si vota alle elezioni comunali? Dipende dal numero di abitanti: essendo Aosta, Venezia e Trento tre comuni al di sopra dei 15mila abitanti, la legge elettorale prevede la possibilità del cosiddetto “doppio turno”. Nel caso in cui nessuno dei candidati alla poltrona di sindaco riesca ad ottenere il 50% più uno dei voti scrutinati, si procede infatti al ballottaggio tra i due candidati più votati. L’elettore può votare per un candidato sindaco, per una lista che lo sostiene o per entrambi. Nei comuni sopra i 15mila abitanti come Aosta, Trento e Venezia è permesso anche il voto disgiunto, ovvero candidato sindaco e lista che non lo sostiene. Si vota mettendo una segno sul nome del sindaco oppure sulla lista che lo sostiene, con la possibilità di esprimere la doppia preferenza di genere (un voto per un uomo e uno per una donna). La soglia di sbarramento per le liste è posta al 3%. Per le liste collegate al sindaco eletto con almeno il 40% dei voti è previsto un premio di maggioranza che garantisce una presenza del 60% in consiglio comunale per garantire la governabilità. Nel caso in cui non esca alcun vincitore dal primo turno, i ballottaggi per le Elezioni Comunali 2020 si terranno il 4-5 ottobre prossimo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA