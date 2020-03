Aouar alla Juventus?/ Calciomercato, il francese del Lione prima alternativa a Pogba

Houssem Aouar piace alla Juventus: lo avevamo scritto anche nei giorni precedenti, il centrocampista emerso nel Lione è uno degli elementi che Fabio Paratici tiene sotto controllo per la prossima stagione. Prima che le due squadre si affrontassero negli ottavi di Champions League – il ritorno è stato posticipato e va ancora fissato in calendario – il presidente dell’Olympique Jean-Marie Aulas era uscito allo scoperto rivelando come fosse un suo desiderio fare un affare con Andrea Agnelli, magari proprio con Aouar che si augurava potesse finire a vestire la maglia bianconera. Il diretto interessato non si è mai sbilanciato, ha sempre detto di essere concentrato sul Lione ma la Juventus lo tiene d’occhio; all’estero, in particolar modo dall’Inghilterra, l’operazione di calciomercato viene data come altamente probabile, tanto che negli schemini per il 2020-2021 i bianconeri vengono disegnati con Aouar al centro del campo, nel ruolo di mezzala. L’estate potrebbe essere il momento giusto per affondare il colpo, perché il calciatore ha raggiunto la giusta maturazione e può essere pronto per fare il salto di qualità; naturalmente dipenderà anche dalla capacità della Juventus di vendere altri elementi nel settore nevralgico.

AOUAR ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, ALTERNATIVA A POGBA

La Juventus punta Houssem Aouar in questa finestra di calciomercato, ma naturalmente tiene sott’occhio anche Paul Pogba. Nel giorno del suo compleanno i tifosi hanno invaso le bacheche social della squadra bianconera, e i messaggi di auguri contenevano il desiderio di rivedere il Polpo all’Allianz Stadium; il problema principale risiede nel fatto che lo stipendio del calciatore del Manchester United è alto (si parla di 15 milioni di euro) e in più sul campione del mondo c’è da tempo il Real Madrid, che deve anche vincere la concorrenza di Barcellona e Psg. Sono le stesse squadre che hanno messo nel mirino Aouar: dunque in estate potrebbe esserci un duello di calciomercato tra tutte queste società. La speranza della Juventus è che in prima istanza le avversarie si concentrino sulla corsa a Pogba, avendo anche maggiori disponibilità economiche per garantirgli il faraonico ingaggio; a quel punto Andrea Agnelli sarebbe quasi libero di puntare Aouar e battere la concorrenza sul tempo. Siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma sicuramente la Juventus si è già fatta sentire con il Lione e tra qualche settimana, quando si sarà anche tornato a giocare, proverà ad affondare definitivamente il colpo mettendo la sua proposta concreta sul piatto.



