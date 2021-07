Apache in agguato/ Su Rete 4 il film con Audie Murphy (oggi, 25 luglio 2021)

‘Apache in agguato (Six Black Horses)’ va in onda oggi, 25 luglio 2021, a partiredalle ore 17,20 da Rete 4. Il film è il classico Western ‘old style’ nel quale il ruolo degli indiani appartiene a quell’epopea ancora non revisionista del cinema americano. In pratica un classicone, senza verità morale, ma che piace al pubblico soprattutto estivo dei telespettatori della rete Mediaset, una pellicola prodotta nel 1962 da Universal International Pictures e diretta dal regista americano Harry Keller.

Nel cast di ‘Apache in agguato’ nel ruolo del protagonista Ben Lane il grande attore Audie Murphy, un ex militare che si lanciò, con successo, nel cinema sin dal dopoguerra. Nella sua carriera il Western fu parte integrante, un attore che va ricordato per ‘Il selvaggio e l’innocente (The Wild and the Innocent)’, ‘Sfida nella valle dei Comanche (Gunfight at Comanche Creek)’, con la regia di Frank McDonald, ’40 fucili al Passo Apache (40 Guns to Apache Pass)’, diretto da William Witney, uno degli ultimi film in carriera. Assieme a Murphy, Dan Duryea (Frank Jesse), Joan O’Brien (la bella Kelly) e George D. Wallace nel ruolo di Will Boone.

Apache in agguato, la trama del film

Leggiamo la trama di Apache in agguato. Dopo aver perso il proprio cavallo, il cowboy Ben Lane vaga nella prateria, solo e affaticato dal peso di trasportare la sella cercando un altro destriero. Ne intravede uno che ritiene essere randagio, ma così non è: il cavallo ha un proprietario, Ben viene accusato e condannato all’impiccagione, salvato da morte certa dal pistolero Frank Jesse che gli offre di recarsi assieme a Perdido, un luogo dove la legge è regolata dalle Colt e dai Winchester.

Incontrano in Perdido la bella e bionda Kelly che deve attraversare la prateria infestata da indiani della tribù Apache, per ricongiungersi con il marito, ma le occorrono almeno due guide pratiche di questi trasferimenti, che conoscano la prateria, le tribù e le usanze dei pellerossa e la proteggano in caso d’attacco, un viaggio rischioso e insidioso.

Il viaggio inizia e in quei paesaggi di erba e rocce ogni luogo può essere insidioso: la zona è veramente infestata da indiani Apache Coyotero e Ben quasi decide di abbandonare il lavoro, motivo per il quale la bella Kelly tenta l’arma della seduzione. Ben accetta anche perché la donna alza la posta in denaro e il pistolero necessita di soldi per vivere un po’ tranquillo. Le sparatorie non mancano, gli indiani attaccano, ma il prode cowboy non è inferiore a nessuno nello sparo e salva donna e … bottino!



