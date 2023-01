Ape sociale 2023/ Pensione a 63 anni: chi può accedervi?

Nel 2023, coloro che soddisferanno i requisiti dell’ape sociale potranno lasciare il lavoro con quattro anni di anticipo rispetto alle regole pensionistiche tradizionali. Ovvero, poter andare in stato di quiescenza a 63 anni piuttosto che a 67. Un buon compromesso per godersi qualche anno in più di relax.

La riforma dell’ape sociale è stata confermata anche per questo nuovo anno (qui spieghiamo come farne domanda). Una notizia che tira un sospiro di sollievo per i cittadini che dopo tanti di anni di lavoro, avrebbero voluto mollar la spugna prima del previsto. Ma che requisiti ci vogliono?

Riforma pensioni 2023/ Prorogata l'Ape Sociale: domanda e beneficiari

Ape sociale 2023: i soggetti che possono accedervi

Il primo requisito per soddisfare le richieste dell’ape sociale del 2023 è quello anagrafico. Il contribuente dovrà aver compiuto almeno 63 anni, e aver lasciato definitivamente il suo lavoro, che sia dipendente, autonomo o proprietario azienda (indipendentemente che sia in Italia oppure all’estero).

Riforma pensioni 2024/ Il 19 gennaio il tavolo di confronto per la legge strutturale

Come ulteriori requisiti da rispettare, eccone una serie:

Disoccupati : cittadini che abbiano versato 30 anni di contributi.

: cittadini che abbiano versato 30 anni di contributi. Soggetti invalidi : i soggetti che hanno una invalidità civile oltre o uguale al 74%, con 30 anni di contributi.

: i soggetti che hanno una invalidità civile oltre o uguale al 74%, con 30 anni di contributi. Caregiver con trent’anni di contributi già versati. Ovvero i soggetti che assistano e supportano fisicamente, i parenti di 1° grado e con disabilità grave.

con trent’anni di contributi già versati. Ovvero i soggetti che assistano e supportano fisicamente, i parenti di 1° grado e con disabilità grave. Lavori svolti come attività gravosa, con almeno 36 anni di contributi versati.

Coloro che rientrano nelle mansioni gravose, dovranno attestarlo dimostrando di aver svolto tali attività per minimo 6 anni negli ultimi 7, oppure per 7 anni negli ultimi 10.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Berlusconi: minime a 1000 euro entro il 2027

L’Ape sociale del 2023 funziona in modo semplice. Fino a quando il contribuente non avrà maturato i requisiti necessari per godere dell’importo pensionistico, l’assegno (erogabile per 12 mesi), può variare in base a due casi:

Somma uguale al valore dell’assegno pensionistico calcolato quando accede alla prestazione (se meno di 1.500€). Uguale a 1.500€ se l’assegno pensionistico fosse superiore oppure uguale a tale importo.

Queste sono le condizioni sottoposte a chi vuol accedere alla prestazione dell’ape sociale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA