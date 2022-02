Apertura dei Giochi olimpici invernali 2022/ Ultime notizie e cerimonia

Apertura dei Giochi olimpici invernali 2022, anche Google la celebra con il suo Doodle odierno. Nella simpatica immagine vengono raffigurate varie creature impegnate nelle discipline Olimpiche che animeranno le sfide dei prossimi giorni. Dallo sci al bob, dallo snowboard all’hockey su ghiaccio, vengono celebrate le imprese dei campioni che saranno protagonisti nella Capitale cinese da oggi, venerdì 4 febbraio 2022, fino al prossimo 20 febbraio.

Con questo appuntamento, Pechino sarà la prima città nella storia ad ospitare sia i Giochi estivi sia i Giochi invernali. Il primo caso infatti si è verificato nel 2008, ora nel 2022 tocca a quelli sulla neve con l’assegnazione dei Giochi avvenuta 7 anni fa. Solamente Oslo, Almaty e Pechino presentarono una candidatura ufficiale al CIO, che poi si ritrovò a gestire solo la sfida tra kazaki e cinesi, essendosi i norvegesi ritirati. Il 31 luglio 2015 a Kuala Lumpur, in Malaysia, nel corso della 128ª sessione del CIO, Pechino raggiunse la maggioranza assoluta dei voti già alla prima votazione.

APERTURA DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2022: PECHINO LA BASE, GARE ANCHE A 200 KM

A partire dalla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali 2022, ovviamente Pechino sarà la base dei giochi ma, vista la necessità di utilizzare determinate strutture deputate alle gare degli sport invernali, questi Giochi Olimpici del 2022 si disputeranno anche in località molto distanti dalla Capitale, ad esempio anche nella contea di Yanqing, distante circa 90 km, e nella prefettura di Zhangjiakou, distante circa 220 km da Pechino. Pechino sarà inoltre la seconda capitale, dopo Oslo nel 1952, ad ospitare i Giochi olimpici invernali che proprio per le loro caratteristiche raramente vengono ospitate in città che sono anche le capitali dei loro stati: questo costerà alla Cina uno sforzo organizzativo non indifferente, con molte strutture e palazzetti costruite appositamente per i Giochi.

APERTURA DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2022: NEL 2026 TOCCA ALL’ITALIA

Il testimone della torcia Olimpica dei Giochi Invernali passerà poi all’Italia tra quattro anni: il 20 febbraio, quando le luci su Pechino si spegneranno, inizierà ufficialmente la marcia di avvicinamento verso l’appuntamento tra Milano e Cortina nel 2026. A vent’anni esatti dalle ultime Olimpiadi invernali ospitate dall’Italia a Pechino, sarà un grande onore poter tornare ad ospitare i Giochi in città che sono istituzioni vere e proprie degli sport invernali. Tornando all’edizione di quest’anno, non va poi dimenticato che sempre a Pechino si terranno i XIII Giochi paralimpici invernali: esattamente come accade per i Giochi estivi, anche le paralimpiadi vengono organizzate nella stessa località.



