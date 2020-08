Apertura Porta Santa di santa Maria di Guadalupe/ Diretta video: al via il Giubileo

Oggi è una giornata speciale per i fedeli: il 2 agosto in Spagna c’è l’apertura della Porta Santa di Santa Maria di Guadalupe. Così, e con la Messa, comincerà il Giubileo che terminerà l’8 settembre 2021. È prevista alle 12:00 la messa di apertura dell’anno giubilare, direttamente dal Santuario della Vergine di Guadalupe. Prevista anche una copertura televisiva: verrà trasmessa dall’emittente Trece, appartenente alla Conferenza Episcopale Spagnola. La celebrazione sarà presieduta dall’arcivescovo di Toledo e sarà concelebrata con i vescovi delle diocesi dell’Estremadura. L’Anno Santo Guadalupano terminerà l’8 settembre 2021, coincidendo con il 25esimo anniversario del riconoscimento del Monastero come patrimonio dell’umanità. In vista dell’apertura della Porta Santa di Santa Maria di Guadalupe i vescovi spagnoli hanno scritto una lettera in cui ricordano che andare in pellegrinaggio non solo cambia i cuori, ma incoraggia ad averli aperti e a coltivare grandi sogni. Il Giubileo, affermano i presuli, è “un evento ecclesiale di primo ordine al quale vogliamo far partecipare tutto il popolo di Dio che è in pellegrinaggio nelle diocesi dell’Estremadura”.

SANTA MARIA DI GUADALUPE, LA LETTERA DEI VESCOVI

Dopo un viaggio storico all’inizio del documento, i vescovi ringraziano la comunità francescana all’interno del Monastero e ricordano il legame tra la monarchia e questo luogo mariano, sin dai tempi della regina Isabella la Cattolica. Inoltre, sottolineano l’impegno degli arcivescovi di Toledo. Parliamo di un luogo che “dovrebbe portarci ad una profonda conversione e guarigione”, e così pure “incoraggiarci a tenere alto il nostro sguardo, a vedere lontano, ad avere grandi sogni e cuori aperti”. Tra l’altro il Santuario mariano è un “luogo di guarigione” e al tempo stesso “di incontro con Gesù e Maria”. Per i vescovi dovrebbe diventare “un centro di spiritualità, dove si possa andare a riposare con il Signore e la Beata Vergine”, dove poter meditare e pregare in pace. Non poteva ovviamente mancare un riferimento alla pandemia di coronavirus. Il pensiero va a chi ha perso cari, parenti e amici: “Non dimenticate quando camminate verso Guadalupe che sono tutti presenti, sono con noi che ci incoraggiano e ci chiamano a vivere questo Anno Giubilare”. Il nostro compito è anche quello di “prenderli per mano grazie alla fede, alla speranza e all’amore, sulla soglia della Porta Santa del cielo che è ogni altare e ogni Eucaristia, e così abbracciarli e dire loro quanto li amiamo”.

