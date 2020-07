Apes revolution Il pianeta delle scimmie/ Video, su Italia 1 il film con Andy Serkis

Apes revolution Il pianeta delle scimmie va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, giovedì 23 luglio, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2014 il cui soggetto è tratto dal romanzo di fantascienza scritto da Pierre Boulle e che fa parte della lunga saga cinematografica dedicata iniziata nel 1968. La regia di questa pellicola è stata affidata a Matt Reeves, la sceneggiatura è stata sviluppata da Mark Bomback, Rick Jaffa e Amanda Silver, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Michael Seresin mentre le musiche della colonna sonora sono a firma di Michael Giacchino. Nel cast figurano tra gli altri Andy Serkis, Jason Clarke, Toby Kebbell, Gary Oldman, Keri Russell e Keir O’Donnell.

Apes revolution Il pianeta delle scimmie, la trama del film

In Apes revolution Il pianeta delle scimmie troviamo nell’anno 2026 ed in particolar modo 10 anni più tardi che la Terra ha conosciuto la presenza del virus innescato da un farmaco che inizialmente avrebbe dovuto curare l’Alzheimer. Un virus che si è rivelato mortale per gli esseri umani, mentre ha permesso alle scimmie di trarne vantaggi per quanto riguarda lo sviluppo della propria intelligenza permettendo anche loro di poter parlare.

Il mondo ora è molto differente con le scimmie che riescono a dettare legge anche se confinate all’interno di una foresta di sequoie a pochi chilometri di distanza dalla città di San Francisco. In questa zona del mondo, sono pochissimi gli esseri umani ancora in vita e si nascondono in quel che resta della città in una sorta di roccaforte per proteggersi da eventuali attacchi da parte delle scimmie e soprattutto per minimizzare il rischio di poter essere contagiati da questo terribile virus che lo stesso uomo ha creato.

La colonia delle scimmie è guidata da Cesare, la scimmia che ha creato tutto questo e che soprattutto è pur sempre legata agli uomini. Tuttavia, nella colonia è anche presente una scimmia molto pericolosa di nome Kobe la quale è ancora molto arrabbiata degli esperimenti cui è stata sottoposta anni addietro e che vorrebbe vendicarsi sterminando una volta per sempre il genere umano. L’occasione giusta sembra arrivare quando un uomo che si era allontanato dalla fortezza in cerca di cibo, spara per paura di una scimmia.

Cesare inizialmente riesce a gestire la situazione fissando una serie di regole di coesistenza, ma alcune situazioni create ad hoc dalla scimmia Kobe mettono a grave rischio la pace mettendo in essere una devastante guerra che ha ripercussioni non solo sui pochi umani ancora rimasti in vita, ma anche sulle stesse scimmie. Toccherà a Cesare cercare di rinsaldare i rapporti tra le due popolazioni per una pacifica coesistenza.

Video, il trailer di Apes revolution Il pianeta delle scimmie





