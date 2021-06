Apes Revolution Il pianeta delle scimmie/ Video, su Italia 1 il film con Andy Serkis

Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie va in onda su Italia 1 in prima serata oggi, 14 giugno 2021. Il film fantascientifico è l’ennesimo capitolo della fortunata saga iniziata negli anni settanta. A firmare questa pellicola è il regista Matt Reeves, che ha diretto il cast composto da Andy Serkis, Jason Clarke, Toby Kebbell e Gary Oldman. Sicuramente un cast eccellente da lustro a un film scritto bene e che rilancia una saga che con i capitoli dei “giorni nostri” sembrava di fatto prossimo al pensionamento.

Fantozzi in Paradiso/ Su Rete 4 il film con Milena Vukotic (oggi, 14 giugno)

Invece questo splendido capitolo risveglia qualche momento un po’ troppo zoppicante e regala al pubblico delle situazioni di incredibile respiro autoriale. Gli appassionati della saga sorrideranno, quelli che non la conoscono però difficilmente riusciranno ad approcciarvisi partendo da questo capitolo.

Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie, la trama del film

Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie è ambientato nel 2026, a dieci anni di distanza dagli eventi che hanno caratterizzato il film precedente (L’alba del Pianeta delle Scimmie). La popolazione umana della Terra è ridotta ormai al minimo a causa del propagarsi del virus ALZ-113, diffusosi dopo delle sperimentazioni per curare la malattia di Alzheimer, ma rivelatosi mortale per l’uomo. Il virus è inoltre in grado di aumentare l’intelligenza delle scimmie, che dopo anni di sottomissione all’uomo hanno deciso di ribellarsi e soggiogare a loro volta gli umani.

Milionario in incognito/ Su Canale 5 il film con Siobhan Williams (oggi, 14 giugno)

Il leader della rivolta primate è Cesare, uno scimpanzé evoluto che ha saputo allestire una società funzionante e armoniosa dove tutte le scimmie vivono in pace. La serenità dei primati però non è destinata a durare.

Sulla Terra ci sono ancora degli sparuti gruppi di uomini, agguerriti e rancorosi nei confronti della scimmie, pronti a tutto pur di riprendersi la loro posizione di dominanza sugli animali. Cesare, molto più intelligente dei suoi sodali primati, capisce prima di tutti che l’unica soluzione è arrivare nuovamente allo scontro con gli umani. Il finale si preannuncia esplosivo e mozzafiato. La battaglia per la supremazia della Terra ha finalmente inizio.

Julie & Julia/ Video, su La7 il film con Amy Adams e Meryl Streep (oggi, 14 giugno)

Video, il trailer del film “Apes Revolution”





© RIPRODUZIONE RISERVATA