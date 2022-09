“Api della Regina informate della sua morte”/ Apicoltore reale “Nastri neri su arnie”

L’apicoltore reale ha informato le api della Regina Elisabetta II che quest’ultima è morta e che Re Carlo III è il loro nuovo padrone, seguendo un’arcana tradizione. La curiosa notizia è stata riportata dal “Mail Online”, mediante un’intervista al 79enne John Chapple, apicoltore reale, il quale ha raccontato di essersi recato venerdì 9 settembre 2022 presso gli alveari custoditi nei terreni di Buckingham Palace e Clarence House per eseguire il rituale. Di fato, ha posto dei nastri neri sulle arnie che ospitano decine di migliaia di api, prima di informarle che la loro padrona era morta e che d’ora in poi sarebbe stato un nuovo padrone ad occuparsi di loro (Carlo III, appunto), esortandole a essere buono con lui.

Lo strano rituale è accompagnato da un’antica superstizione, secondo la quale non comunicare il cambio di padrone porterebbe le api della Regina (ora del Re, ndr) a non produrre miele, ad abbandonare l’alveare o addirittura a morire. Così, mister Chapple ha spiegato che “si bussa a ogni alveare e si dice: ‘La padrona è morta, ma non andate via. Il nuovo padrone sarà un buon padrone per te. In questo periodo dell’anno ogni arnia contiene 20mila api, forse un po’ di più”.

API DELLA REGINA INFORMATE DELLA SUA MORTE: PARLA L’APICOLTORE REALE

Il signor Chapple ha rivelato ancora al “Mail Online” di essere l’apicoltore ufficiale di Buckingham Palace da ben 15 anni: “Ricevetti un’e-mail dal capo giardiniere di Buckingham Palace per venire qui a parlare di api. Pensavo che avessero un problema con le api, ma si è scoperto che volevano tenerle e che sarebbe stato compito mio occuparmene. Erano le api della Regina e io ero l’apicoltore della Regina. Ora spero di diventare l’apicoltore del Re”.

Chapple ha poi aggiunto che si occupa di api da oltre 30 anni: “È iniziato tutto grazie all’amore di mia moglie per il miele. Così le comprai un libro intitolato ‘Allevare le api nel giardino di casa’. Lei lesse il libro e disse: ‘Beh, ora tocca a te’. Iniziai ad allevare le api nel giardino di casa mia e da lì si è sviluppato tutto. È stato un hobby e un interesse meraviglioso che mi ha portato in tutto il mondo. Ho conosciuto persone meravigliose e ho visitato luoghi incantevoli, che solo gli apicoltori possono vedere. Spero che Re Carlo III voglia ancora tenere le api a palazzo”.

