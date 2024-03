Api invadono il campo: sospeso match Alcaraz-Zverev agli Indian Wells/ Video: interviene il famoso Killer Bee

Durante la diretta di ieri del match tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev durante i quarti di finale degli Indian Wells uno sciame di api ha letteralmente invaso il campo. Le immagini, riprese sia dalle telecamere del torneo che dai cellulari dei numerosissimi presenti sono diventate immediatamente virali online, mentre l’enorme scritta “Play suspender – Bee invasion” (Ovvero ‘Partita sospesa – Invasione di api’) campeggiava sui televisori degli spettatori collegati alla diretta.

Complessivamente, l’invasione delle api agli Indian Wells è durata un paio d’ore, durante le quali lo sciame è stata cacciato, permettendo infine a Carlos Alcaraz e Alexander Zverev di disputare l’atteso match. I primi minuti dell’incidente, però, hanno generato non poca ilarità, quando Alcaraz, in servizio e in vantaggio di 15-0 nel primo set, ha iniziato a guardarsi attorno incredulo, agitando le mani. Attimi di panico misto a divertimento, fino a quando il giudice di sedia Layani si è reso conto che il campo degli Indian Wells era completamente invaso dalle api, annunciando ufficialmente la sospensione della partita. Il pubblico, così, ha lasciato progressivamente il campo e mentre Alcaraz veniva punto sulla fronte, gli insetti hanno preso possesso della spider cam, restituendo alcune immagini a casa, se non altro, suggestive.

Invasione di api agli Indian Wells: interviene il famoso ‘Killer bee’

La star della giornata degli Indian Wells, però, è stato il famoso Lance Davis, noto come ‘Killer Bee’ e tra i più rinomati specialista di Palm Springs nella rimozione di api, aspirandole grazie ad un apposito aspira-api. L’operazione è stata piuttosto complessa, perché dopo aver ripulito la spider cam che si era trasformata in un alveare ha dovuto anche bonificare l’intero campo. Immediata la reazione del pubblico che stava iniziando a tornare sugli spalti del campo degli Indian Wells, che ha accolto l’esperto nella rimozione di api con una vera e propria ovazione.

I video delle api che invadono il campo degli Indian Wells

A swarm of bees interrupted the Zverev-Alcaraz quarterfinal match at Indian Wells about 2 hrs ago. Watch the “Bee Whisperer” deal with it! #bnpparibasopen #tennisparadise #thingsineverthoughtiwouldsee pic.twitter.com/ofASPbHCn9 — Mike Montgomery (@montgomeryfive) March 15, 2024

THE STAR of the night at @BNPPARIBASOPEN ⭐️ It wasn’t Sinner, Alcaraz or Medvedev… but Lance Davis, the beekeeper who allowed the Zverev – Alcaraz match to resume after the bee invasion. 🐝pic.twitter.com/Pj307vEM0o — We Are Tennis (@WeAreTennis) March 15, 2024













