Apocalisse internet, la Nasa si prepara ad una massiccia tempesta solare/ Potrebbe arrivare nel 2025

La Nasa, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti, si sta preparando ad una tempesta solare che secondo le previsioni degli scienziati, potrebbe colpire la Terra entro il 2025, quindi l’anno prossimo, causando una vera e propria apocalisse internet. Questo quanto si legge sul Daily Express, tabloid britannico. Le tempeste solari sono un fenomeno naturale che si verifica da sempre, ma a volte possono essere anche pericolose, creando danni soprattutto alle comunicazioni e alle varie frequenze che si utilizzano sul nostro pianeta.

La PSP, la Paker Solar Probe, ha viaggiato attraverso i venti solari per studiare gli stessi, ricorda Insiderpaper, ma c’è ancora molto da scoprire e gli scienziati sono in particolare preoccupati per quanto riguarda i pericoli che si nascondono dietro queste tempeste, soprattutto per la sopracitata “apocalisse di internet”, che potrebbe avvenire quanto prima secondo la Nasa. Con il termine “apocalisse di internet”, che sembrerebbe uscire direttamente da un film di fantascienza, si fa riferimento ad una vera e propria minaccia in quanto durante una tempesta solare i campi magnetici del sole possono causare dei massicci picchi di elettricità attraverso l’atmosfera terrestre.

APOCALISSE INTERNET, NASA SI PREPARA A MASSICCIA TEMPESTA SOLARE: ESPLOSIONI CHE DANNEGGIANO LE COMUNICAZIONI

Si tratta in sostanza di esplosioni, chiamate CME, espulsioni di massa coronale, che viaggiano ad una velocità incredibile, fino a 11 milioni di chilometri all’ora, e che il sole rilascia verso la Terra anche per 20 volte alla settimana, a seconda del suo ciclo di attività. Già nel 2012 si è verificata una tempesta solare significativa e lo stesso era accaduto nel 1859 e solitamente un evento di tale portata può colpire satelliti, sistemi di comunicazione, sincronizzazione dell’ora Gps, tutte cose vitali per la vita quotidiana.

Ovviamente fino ad oggi non è mai successo nulla di catastrofico, ma qualora la tempesta solare dovesse avere una portata fino massiccia, a quel punto le conseguenze sarebbero disastrose per il nostro pianeta che rischierebbe di restare senza corrente e senza la rete internet.

APOCALISSE INTERNET, NASA SI PREPARA A MASSICCIA TEMPESTA SOLARE: “NON L’ABBIAMO MAI SPERIMENTATA”

Sangeetha Abdu Jyothi, professoressa di informatica presso l’Università della California, Irvine, ha appunto coniato il termine “apocalisse di Internet”, ponendo l’accento sul fatto che la nostra infrastruttura non è preparata per scenari così estremi. “Non abbiamo mai sperimentato uno di questi eventi estremi e non sappiamo come la nostra infrastruttura reagirebbe – ha detto al Washington Post – i nostri test di fallimento non includono nemmeno tali scenari”.

Secondo alcuni modelli matematici, un’apocalisse internet potrebbe verificarsi nel 2025 in occasione di una fase di intensa attività del sole che è chiamata “massimo solare”. In quell’occasione potrebbero essere colpiti anche i cavi di comunicazione sottomarini che risultano essere fondamentali per la connettività a lunga distanza e le regioni più vicine ai Poli, dove è concentrata la maggior parte della infrastruttura internet, che risulterebbero essere quelle più esposte e vulnerabili a tali eventi.











