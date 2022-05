APOLIDE FESTIVAL/ 21 – 24 Luglio 2022 Area Naturalistica Pianezze di Vialfrè

Quattro giorni no-stop di musica, spettacoli dal vivo e tanto altro immersi nella natura, tra i boschi nel cuore del Piemonte. Un’esperienza unica e magica, un viaggio tra suoni, tempi, stili e movimenti per riscoprire la bellezza della condivisione e dell’essere comunità. Un’occasione imperdibile per evadere dalla quotidianità e sentirsi liberi, finalmente Fuori dal Tempo.

Dal 21 al 24 luglio nella splendida Area Naturalistica Pianezze di Vialfrè torna APOLIDE FESTIVAL: un festival unico e originale che prende forma in un luogo speciale, incastonato nel verde del Canavese, tra Torino e Ivrea.

Ideato e promosso da sempre da Associazione Culturale To Locals, dal 2019 in collaborazione con Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour, APOLIDE FESTIVAL quest’anno riprende la sua struttura originale: tre palchi (Main stage, Boobs stage e Soundwood stage) ospitano un’attenta proposta di live, dj set e performing arts con oltre 100 artiste e artisti coinvolti.

Grandi nomi della scena musicale italiana, dai Subsonica e Cosmo, da Venerus ai Calibro 35, si affiancano alle realtà più interessanti e innovative del panorama nazionale e internazionale come Epoque, Catu Diosis from Nyege Nyege, LNDFK, Meskerem Mees, Hôy La, Ceri, Pufuleti, Emma Nolde e Go Dugong, plasmando una line-up variegata e mai scontata, frutto di una raffinata e instancabile ricerca, che si espande in una suggestiva area spettacolo all’aperto.

A questa si aggiunge di nuovo un ricco programma di incontri, workshop creativi, attività sportive outdoor in collaborazione con la Travel Company Verticalife e olistiche per regalarsi momenti di relax e benessere. L’ area kids, dove i genitori che possono lasciare i propri figli a giocare in mani sicure, l’area camping suddivisa in Joongla, Family (riservato alle famiglie) e Glamping (adatto per chi vuole vivere un’esperienza più comoda), l’area market di prodotti artigianali e l’area food & beverage completano la straordinaria offerta di Apolide, per permettere quattro giorni di pura evasione. Il festival da sempre mette al centro il benessere del suo pubblico e della natura e del territorio in cui è calato: per Apolide i temi della sostenibilità e dell’accessibilità sono quindi fondamentali, e in virtù di questi, insieme al Gal Valli del Canavese e in collaborazione con CPD (Consulta per le persone in difficoltà), si pone l’obiettivo di diventare il primo festival outdoor veramente accessibile a tutti e con un bassissimo impatto sull’ambiente.

Dalle 10 del mattino fino a notte fonda, dalla colazione fino ai cocktail notturni, Apolide offre a tutte e tutti un luogo sicuro, protetto e perfetto per ogni esigenza, per chi vuole divertirsi ma anche per chi vuole rilassarsi. Un vero e proprio villaggio esperienziale dalle mille possibilità, in cui vivere le proprie ferie in contatto con la natura e ricaricare le energie scegliendo le attività più adatte alle proprie necessità.

IL PROGRAMMA

Giovedì 21 luglio

apertura cancelli ore 16.00, inizio spettacoli ore 18.00

MAIN STAGE

SUBSONICA

EPOQUE

HÔY LA (NO)

CERI

BOOBS STAGE

AMPHIBIA

PUFULETI (IT/DE)

OSCAR MIC (UK)

SANDRO SASSI in La Corda

MARGHERITA MISCHITELLI in Amore Pony

SOUNDWOOD @ PARADE78



THIS IS TRAP

GAMBO

PARADE78 presenta Play – I giochi di una volta attraverso la luce di oggi

Venerdì 22 luglio

apertura cancelli ore 10.00, inizio spettacoli ore 11.00

MAIN STAGE

COSMO

QUEEN OF SABA

THRU COLLECTED

FRONT DE CADEAUX (IT/BE)

BOOBS STAGE

DJ ROU

NIKKAL

VINNIE MARAKAS

GIARGO IN ARTE

KID CARMINE

In collaborazione con Fondazione Piemonte Dal Vivo

MARGHERITA MISCHITELLI in Amore Pony

SANDRO SASSI in La Corda

CLAUDIA ATTIMONELLI

“Techno – Ritmi afrofuturisti” (2018, Meltemi Editore)

SOUNDWOOD @ PARADE78

CATU DIOSIS from Nyege Nyege (UG)

ANDREA PASSENGER & MA NU

ANGIE BACKTOMONO

GAMBO

DUALISMO SOUND

PARADE78 presenta Play – I giochi di una volta attraverso la luce di oggi

AVA HANGAR in Il salotto di Ava

Sabato 23 luglio

apertura cancelli ore 10.00, inizio spettacoli ore 11.00

MAIN STAGE

VENERUS

LNDFK (IT/TN)

EMMA NOLDE

NAPOLI SEGRETA

BOOBS STAGE

KREGGO



JOHN BRINGWOLVES

MOMBAO

TSAO!

LEONAR from Ivreatronic

In collaborazione con Fondazione Piemonte Dal Vivo

GIULIO LANZAFAME in Tra le scatole

TERESA BRUNO & ANDREA BOCHICCHIO in Wow

CARPA DIEM in Dolce salato

PAOLO DORDI (Rockerilla) intervista MASSIMO POGGINI Lucio Dalla: immagini e racconti di una vita profonda come il mare (2022, Bur edizioni)

SOUNDWOOD @ PARADE78

POLIZEI

SEVEN SINS

SKIP

FLAVINIO

GAMBO

In collaborazione con Fondazione Piemonte Dal Vivo

PARADE78 presenta Play – I giochi di una volta attraverso la luce di oggi

AVA HANGAR in Il salotto di Ava

RAŠID NIKOLIĆ in Freak Show

Domenica 24 luglio

apertura cancelli ore 10.00, inizio spettacoli ore 11.00

MAIN STAGE

CALIBRO35 plays Morricone

BLUEM

MESKEREM MEES (BE)

MARCO FRACASIA

BOOBS STAGE

CORGIAT w/ AKASHA in ANTROPO-MORFO A/V

MARTA DEL GRANDI

ZE IN THE CLOUDS

LORUSSO

KUDD

CESSERATA

In collaborazione con Fondazione Piemonte Dal Vivo

GIULIO LANZAFAME in Tra le scatole

CARPA DIEM in Dolce salato

TERESA BRUNO & ANDREA BOCHICCHIO in Wow

DAVIDE GAMBA (Mondadori Store) intervista MATTEO SAUDINO Ribellarsi con filosofia (2022, Vallardi Editore)

SOUNDWOOD @ PARADE78

GO DUGONG

DJ’MBO FROM GAMBIA

CHALANGA

PHO BHO RECORDS

GAMBO

In collaborazione con Fondazione Piemonte Dal Vivo

PARADE78 presenta Play – I giochi di una volta attraverso la luce di oggi

RAŠID NIKOLIĆ in Freak Show

AVA HANGAR in Il salotto di Ava











