Apollinaire Manfredi, Il Collegio 7/ I primi scontri con Elisa e Alessia: “Non sei al centro del mondo!”

Chi è Apollinaire Manfredi? “C’era la guerra nel mio paese”

Apollinaire Manfredi è un ragazzo di origini africane che è stato adottato all’età di 3 anni da una famiglia italiana; in merito alla sua storia Apollinaire ha raccontato a Il Collegio 7: “Mi ricordo qualcosa di quel periodo ma non cose belle. C’era la guerra nel mio paese”. Nel suo video di presentazione Manfredi si è descritto così: “Sono Apo, ho 15 anni e stare fermo sul banco per me sarà impossibile, io devo ballare. Quando ho provato per la prima volta il ballo è stato un colpo di fulmine, come l’amore. Voglio diventare un ballerino”.

Il giovane collegiale vive a Palagiano con la sua famiglia e suo padre, in merito all’adozione, ha raccontato ironicamente: “La prima volta che l’ho visto, in Congo, lo teneva in braccio una suora e lui mi voleva lanciare un sasso”. Poco dopo l’ingresso all’interno del programma, Apollinaire ha mostrato il suo carattere forte e soprattutto la sua schiettezza. La prima cosa che lo ha infastidito è stata il colore marrone della sua divisa: “Questa divisa fa schifo! Il logo è bellissimo però porca miseria come si può mettere un marrone col marrone (riferito alla sua carnagione)”. Oltre questo, non sono mancate molte discussioni accese.

Apollinaire litiga con Elisa e Alessia: “Non sei il centro del mondo!”

Poco dopo il suo ingresso a Il Collegio 7, Apollinaire ha discusso con Elisa, lui le ha chiesto quanto trucco si mettesse in faccia e lei, che nel suo video di presentazione aveva già detto di essere un po’ scontrosa, ha risposto: “Che cazz* te ne frega a te? Devi crescere un po’ di testa”. Apollinaire ha consigliato ad Elisa di essere un po’ più “chill” e rilassata ma tra i due, almeno per il momento, sembra non scorrere buon sangue. Questa però non è stata l’unica discussione del collegiale.

In breve tempo Apollinaire è stato rimproverato pesantemente da alcuni professori e ha anche avuto una discussione molto accesa con Alessia Abruscia, che ha reagito come se avesse voluto “aggredirlo fisicamente”. Lui, come gli altri compagni, aveva criticato Alessia per il suo comportamento saccente e scontroso nei confronti dei professori e le aveva detto: “Guarda che non sei al centro del mondo”, lei però, pare non l’abbia presa bene. Al pubblico piace la simpatia di Apollinaire e il fatto che balli molto spesso e alcuni sui social hanno ritenuto il comportamento di alcuni insegnanti molto acceso rispetto agli altri anni e forse un po’ eccessivo.











