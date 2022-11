Apollinaire Manfredi, Il Collegio 7/ A rischio sospensione, cosa succederà?

Apollinaire Manfredi, Il Collegio 7: continuano i problemi

Apollinaire Manfredi è sicuramente tra i più in vista in questo momento a Il Collegio 7; il ragazzo si è distinto fin dai primi momenti per personalità ed esuberanza, rischiando anche più volte di subire punizioni severe. Dopo la ramanzina del Preside in seguito al furto di caramelle il monito era quello di seguire una strada diversa e di dimostrare attitudine e dedizione per le diverse attività didattiche messe a disposizione. Nonostante nuovi stimoli iniziali, nel corso della settimana raccontata dalla puntata del 1° novembre sono emersi nuovi atteggiamenti negativi. Le lezioni sono iniziate in maniera positiva per il ragazzo; si è distinto infatti nella lezione di canto per qualità e bravura ottenendo una valutazione alta e portando alla vittoria la sezione B.

Il Collegio 2022, quinta puntata/ Diretta: chi recupererà l'insufficienza? In gita

Nonostante il risultato, è caduto nuovamente in tentazioni che poco si conciliano con il regolamento rigido de Il Collegio. Il programma non smette mai di sorprendere di puntata in puntata, il racconto delle varie settimane mette sempre più in risalto le dinamiche e peculiarità che interessano i nuovi collegiali.

Il nuovo furto di Apollinaire Manfredi

Pur avendo ricevuto l’onere di custodire le chiavi della dispensa Apollinaire Manfredi, dopo il suo furto nelle prime settimane de Il Collegio 7, ha di nuovo ripetuto tale comportamento. Infatti, in compagnia di Damiano, ha nuovamente rubato le caramelle dei custodi rovinando i buoni propositi che aveva dimostrato. Come se non bastasse, durante una delle ultime lezioni della settimana si è divertito a lanciare un aeroplano in classe generando la dura reazione della professoressa. Dopo i timori iniziali, alla fine ha confermato di essere lui il responsabile venendo così cacciato dalla classe.

Il Collegio 7, Vittoria Lazzari sbotta "Una fan ha finto un tumore per vedermi"/ "Sfruttano i punti deboli.."

Nel momento del recap settimanale dei migliori e dei peggiori, Apollinaire è quindi risultato tra i peggiori e, in virtù dei comportamenti scorretti, anche a rischio sospensione. In riferimento ai suoi rapporti di amicizia intrattenuti nella scuola, per ora il feeling più sentito e sincero sembra esserci con Damiano. Non a caso, i due sono sempre insieme quando accade qualcosa che scatena poi una punizione. Nonostante la sua attitudine i sostenitori del programma sembrano quasi tutti schierati dalla sua parte, colpiti dall’esuberanza e dalla positività che comunque riesce a trasmettere.

IL COLLEGIO 2022/ Diretta: finale choc, 6 studenti bocciati? (4a puntata)

© RIPRODUZIONE RISERVATA