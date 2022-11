Apollinaire Manfredi, Il Collegio 7/ Ancora problemi per il furto?

Apollinaire Manfredi, Il Collegio 7: oggi rischia grosso

Apollinaire Manfredi non è stato l’unico coinvolto in una vicenda spinosa nell’ultima puntata de Il Collegio 7 per la quale si rischia ci siano delle ripercussioni anche oggi, 1 novembre. Una volta presa la decisione di agire, è stato praticamente tutto il gruppo a rendersi protagonista del furto. A dispetto delle attese, una volta scoperto l’inganno il preside ha dimostrato buon cuore nell’evitare una dura punizione per tutti e in particolare per Apollinaire. Il giovane è stato semplicemente redarguito oltre ad essere assegnato ad una mansione particolare. Da questo momento in poi sarà infatti lui il custode della chiave della dispensa, con l’onere di risultare unico responsabile laddove dovessero accadere nuovamente episodi del genere.

Ariadny Sorbello, a rischio espulsione da Il Collegio 7?/ Il suo comportamento la mette nei guai...

La terza settimana di permanenza ne Il Collegio 7 ha inoltre messo in evidenza le elevate capacità relazionali del ragazzo. Nonostante non abbia legato in maniera particolare con singoli studenti, gode di ottima stima e simpatia da parte di tutto il gruppo. Non gli manca infatti il sostegno nei momenti più duri, così come lui stesso si dimostra ben disposto nell’aiutare gli altri. Anche sui social aumentano i consensi nei confronti di Apollinaire; il suo carattere forte e la verve dimostrata hanno senza dubbio fatto colpo, come dimostrato dai numerosi commenti di elogio soprattutto in relazione al carattere e all’attitudine.

Tommaso Miglietta, si ritira da Il Collegio 7?/ Un pesce fuor d'acqua, in piena crisi...

Tra alti e bassi per Apollinaire Manfredi

Nella terza puntata de Il Collegio 7 Apollinaire Manfredi è stato senza dubbio tra i più esposti, tanto in positivo quanto in negativo. I professori iniziano a definire in maniera chiara la sua persona, cercando di impartirgli lezioni e consigli utili alla sua crescita non solo all’interno dell’esperienza ma soprattutto dal punto di vista personale. Nel corso dell’ultima puntata, oltre alle sue partecipazioni scolastiche e l’attitudine non troppo volenterosa in riferimento allo studio, il ragazzo è stato protagonista di un’azione piuttosto rischiosa considerate le regole vigenti nella struttura. Nello specifico, è stato il principale artefice di un furto piuttosto grave.

Sofia Brixel, Il Collegio 7/ La sua storia ha commosso pubblico e compagni

Apollinaire si era infatti accorto di una dimenticanza della governante; la chiave della dispensa era stata messa in bella vista e senza nessuna precauzione. Probabilmente in maniera involontaria o forse perché non pensava che i ragazzi avrebbero potuto approfittarne. in ogni caso, il giovane decide di organizzare un piano strategico al fine di approfittare del passo falso per rubare tutte le leccornie custodite nella stanza, per di più in piena notte.











© RIPRODUZIONE RISERVATA