Apollinaire Manfredi tensione con Alessia Abruscia e con i professori de Il Collegio/ Il web si schiera con..

Apollinaire Manfredi, Il Collegio 7: come si è messo in evidenza?

Apollinaire Manfredi ha svolto una parte di tutto rispetto nelle prime puntate de Il Collegio 7. Dopo le scaramucce iniziali con Alessia Abruscia, indicata come personalità troppo saccente e presuntuosa, non sono mancati anche i problemi di tipo didattico. Il suo carattere irriverente e deciso lo ha infatti messo subito in difficoltà nel rapporto con i professori, in particolare con il docente di avviamento professionale. Con troppa leggerezza il giovane di origini africane si è permesso di prendersi gioco del professore davanti a tutta la scolaresca, senza curarsi dell’importanza del rispetto nei confronti di una figura scolastica.

Beatrice Fumagalli, chi è la professoressa de Il Collegio 2022/ Ha denunciato...

In particolare, Apollinaire ha criticato il modo di spiegare del docente, sottolineando quanto i suoi metodi sia pratici che teorici fossero poco comprensibili per tutta la classe. Tanto è bastato a scatenare l’ira dell’insegnante che una volta persa la pazienza ha deciso di segnalare tutto al preside che ha immediatamente convocato il ragazzo.

Alessia Abruscia, Il Collegio 7/ Il suo carattere brusco e scontroso, ma...

Apollinaire Manfredi difficile da gestire a Il Collegio 7

Apollinaire Manfredi si è dimostrato a tratti un ragazzo difficile da gestire a Il Collegio 7. Trattandosi delle prime settimane, l’autorità scolastica ha preferito una linea più tranquilla, limitandosi ad ammonimenti e critiche costruttive al fine di ottenere un comportamento più ligio e rispettoso da parte del ragazzo. Dopo un breve ma intenso rimprovero, il giovane sembra aver compreso l’importanza di dedicarsi totalmente allo studio e alla formazione al fine di dimostrare con rispetto ed educazione il suo valore e l’insieme di sue capacità.

Victoria Lazzari, Il Collegio 7/ Perché si è chiusa in camera?

Per quanto riguarda le dinamiche tra collegiali, Apollinaire si è integrato fin da subito tra i compagni grazie alla verve e simpatia che lo caratterizza. Nonostante gli screzi con alcune compagne, tra i ragazzi ha legato praticamente con tutti. Per ora non ha però ancora stretto un legame particolare con nessuno dei collegiali; per quanto sia espansivo dimostra ancora qualche difficoltà nell’aprirsi del tutto con le persone.

Il parere del pubblico e degli appassionati del programma per il momento sembra comunque decisamente positivo. Sui social sono numerosi i commenti a suo carico ricchi di complimenti e apprezzamenti, sia per gli aspetti del suo carattere che per la capacità dimostrata di saper far tesoro dei propri errori. Nonostante il programma sia ancora all’inizio, è palese una forte preferenza sul web nei suoi confronti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA