Apollo 13, Rete 4/ Trama della vera storia della missione spaziale con Tom Hanks, oggi 17 marzo 2024

Apollo 13, diretto da Ron Howard

La programmazione televisiva di Rete 4 prevede, per il pomeriggio di domenica 17 marzo, a partire dalle ore 14,10, la messa in onda del film di genere storico avventura Apollo 13. È una pellicola americana del 1995 diretta magistralmente da Ron Howard, diventato famoso in tutto il mondo per il ruolo di Richie Cunningham nella celebre serie Happy Days e vincitore di due Oscar per A Beautiful Mind (miglior regia e miglior film).

La produzione di Apollo 13 è di Universal Pictures in collaborazione con Imagine Entertainment. Il soggetto è tratto i racconti dell’astronauta statunitense Jim Lovell e Jeffrey Kluger, la sceneggiatura è stata rivista e adattata per la trasposizione cinematografica da William Broyles Jr e Al Reinert. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Dean Cundey, i costumi di scena sono stati realizzati da Rita Ryack e le musiche sono frutto del lavoro di James Horner, compositore e direttore d’orchestra, premio oscar per Titanic, la colonna sonora orchestrale più venduta della storia del cinema.

Nel cast di Apollo 13 ci sono nomi eccellenti della scena cinematografica mondiale come Tom Hanks, premio Oscar per Philadelphia e Forrest Gump, Kevin Bacon, che ha raggiunto la fama con l’iconico film musicale Footloose, e ancora Bill Paxton, Hary Sinise, Ed Harris e Kathleen Quinlan.

La trama del film Apollo 13: “Houston, abbiamo un problema…”

L’ambientazione storica di Apollo 13 si colloca poco dopo lo sbarco sulla Luna. La missione spaziale dell’Apollo 11 ha portato, nel 1969, per la prima volta l’uomo a calcare il terreno lunare con Neil Armstrong. Una vicenda nella quale sono protagonisti anche altri astronauti tra cui Jim Lovell e Fred Haise che facevano parte del cosiddetto equipaggio di riserva. Dopo qualche giorno dal buon esito della seconda missione con attracco sulla Luna dell’Apollo 12, la NASA decide di organizzarne una terza, Apollo 13, di cui sarà comandante proprio l’astronauta Lovell.

Il lancio è previsto per l’11 aprile del 1970 dalla base spaziale di Cape Kennedy. Purtroppo le cose non vanno come programmato e sperato dai vari ingegneri e professionisti che si sono occupati della progettazione del lancio. Infatti la navicella è immediatamente alle prese con un problema che si manifesta dopo circa 72 ore. In particolare, viene gravemente danneggiata da un’esplosione causata nella zona dei serbatoi di ossigeno. A questo punto, i responsabili della missione non possono far altro che annullare il tutto e non consentire all’equipaggio di poter toccare il terreno lunare.

Viene quindi richiesto l’immediato rientro sulla terra, ma ci sono enormi difficoltà che mettono seriamente a rischio la vita dei tre astronauti. Viene così organizzata una missione di recupero dei tre astronauti che vedrà come protagonista anche Ken Mattingly che in realtà avrebbe dovuto far parte di quelli equipaggio, rimasto poi a terra per via del morbillo. Per salvare i tre astronauti sarà necessario un lasso temporale di ben tre giorni, durante i quali ci saranno numerose problematiche che dovranno essere affrontate in maniera quasi disperata.











