“App Immuni pronta a fine maggio”/ Ministro Pisano: “Non è panacea di tutti i mali”

Pubblicità

L’app Immuni era stata annunciata ufficialmente nelle scorse settimane, per poi finire temporaneamente nel “dimenticatoio” degli italiani, anche se i lavori per la sua messa a punto sono andati avanti speditamente, nonostante qualche ritardo sulla tabella di marcia che le ha impedito di essere fruibile all’inizio della Fase 2. Ora, sulle colonne de “Il Corriere della Sera”, se ne torna a parlare in maniera più approfondita, per mezzo di un’intervista concessa al quotidiano da parte del ministro dell’Innovazione Paola Pisano, che ha provato in questa maniera a spazzare via le polemiche che hanno caratterizzato la vicenda del suo sviluppo. Il ministro ha affermato che “la digitalizzazione del tracciamento dei contatti non va adottata in modo acritico e non è la panacea di tutti i mali. Deve far parte di una strategia e ci aiuterà a svolgere in modo più completo il tracciamento manuale, senza precluderlo in modo da liberare risorse che aiutino chi non ha accesso alla app”.

Pubblicità

APP IMMUNI: PRONTA A FINE MAGGIO

L’app Immuni sarà pronta entro la fine del mese di maggio, al più tardi a inizio giugno e si dovrebbe presentare accessibile e intuitiva agli occhi degli italiani. La responsabilità della scelta di tale applicazione è da riconoscere interamente nei ministri Pisano e Roberto Speranza (delega alla Salute): “Abbiamo deciso sulla base della valutazione compiuta dal gruppo di lavoro sui dati che aveva valutato positivamente due app, Immuni e Covidapp. Una volta individuata la nostra preferita, l‘app è stata analizzata dal punto di vista della sicurezza e, ottenuto l’ok, abbiamo mandato tutte le valutazioni al premier Giuseppe Conte“. In ogni caso, la sicurezza e la privacy saranno garantite. Ricordiamo che l’app Immuni è stata realizzata dalla società Bending Spoons, il primo sviluppatore europeo su piattaforma iOs (quella griffata Apple, per intenderci) per numero di download eseguiti, con fatturato annuo attestatosi nel 2019 a quota 90 milioni di euro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA