App IO cosa fa/ Integrati 3 nuovi documenti di cui usufruire: ecco quali sono

Chi usa l’App IO, saprà esattamente cosa fa. Nato nel 2020, il software del Governo italiano è stato realizzato per poter agevolare i pagamenti e l’accesso ai documenti di varia natura (relativamente alle Pubbliche Amministrazioni del territorio o nazionali), essendo a portata di qualche click.

Nonostante alcuni problemi di natura decisionale sul PNRR, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prevede la digitalizzazione e il miglioramento tecnologico, di alcune funzionalità e degli interi servizi messi a disposizione del Bel Paese. Tra questi, anche delle migliorie da riportare nell’App IO.

App IO cosa fa: aggiornamento 2023, ecco cosa c’è di nuovo

Avendo chiaro in mente, l’App IO cosa fa e per quale motivo è stata pubblicizzata dal Governo, occorre guardare avanti. Con l’ultimo aggiornamento, il programma nato per favorire l’uso dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione, sono arrivati nuovi documenti di cui poter usufruire.

Stiamo parlando della tessera elettorale, della patente digitale e della tessera sanitaria. Una strategia in linea – come già detto – con il miglioramento tecnologico ed anche digitale, con quanto previsto dal Piano Nazionale e Ripresa di Resilienza.

Il Governo sembrerebbe esser fiducioso sugli obiettivi prefissati. Il PNRR stilato dall’Unione Europea, prevede che entro il 30 settembre del 2023, i governi coinvolti debbano aver apportato delle evidenti migliorie sul tema della digitalizzazione.

Migliorie che al momento sembrano esserci state. Sull’App Io ad esempio, è stata integrata la funzione che permetterà l’arrivo delle notifiche inerenti ai pagamenti digitali. Sicuramente una novità utile per imprese e cittadini, dato che ogni comunicazione proveniente dalle PA, ha un valore legale.

Ma l’App IO, cos’altro fa per essere reputate così tecnologicamente avanzata? Ecco gli altri miglioramenti:

Fascicolo sanitario elettronico : entro la fine dell’anno 2025, i medici (l’85%) circa, potrà avere a disposizione un Fascicolo sanitario elettronico. Ma soltanto nel 2026, tramite l’approvazione delle Regioni italiani, ci sarà un adeguamento completo.

: entro la fine dell’anno 2025, i medici (l’85%) circa, potrà avere a disposizione un Fascicolo sanitario elettronico. Ma soltanto nel 2026, tramite l’approvazione delle Regioni italiani, ci sarà un adeguamento completo. Mobility as a Service: un progetto che permetterà di viaggiare – con una sola prenotazione – su più mezzi di trasporto. Per realizzarlo, sono servizi 57 milioni di euro (17 milioni dal Fondo complementare, 40 dal PNRR).

Cos’altro fa l’App IO? Al momento questi sono i servizi digitalizzati e migliorati.

