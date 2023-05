App IO diventa portafoglio digitale/ Entro 2023 integrerà patente e tessera sanitaria

L’app IO, applicazione fra le più scaricate in Italia durante il periodo della pandemia e ancora oggi fra le più utilizzate, si trasformerà radicalmente nel corso del 2023, arrivando ad ospitare tutta una serie di documenti strettamente personali, divenendo di fatto un portafoglio digitale. Come riferisce il Corriere della Sera tramite il proprio sito online, prima della conclusione dell’anno in corso nell’app IO verrà inserita la patente digitale, quindi la tessera sanitaria, anch’essa digitalizzata, e la tessera elettorale. In una seconda fase del progetto, poi, verranno digitalizzati altri documenti come ad esempio i titoli di studio, la Carta europea della disabilità e altra attestati, grazie alla collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale che fa capo alla presidenza del Consiglio.

Per accedere all’applicazione si continuerà ad utilizzare lo Spid o la Carta d’identità elettronica (Cie), ma con alcune novità che verranno spiegate man mano che si introdurranno le versioni digitali dei vari documenti. La possibilità di condividere patente, tessera sanitaria ed elettorale, permette di utilizzare in maniera più semplice gli strumenti della pubblica amministrazione senza trascurare la sicurezza. L’obiettivo del governo italiano, come detto sopra, è quello di creare un digital wallet, un portafoglio digitale, anticipando così il percorso dell’Ue e il progetto European digital identity wallet.

APP IO DIVENTA PORTAFOGLIO DIGITALE: IN ITALIA SCARICATA 34 MILIONI DI VOLTE

Si è deciso di puntare sull’App Io in quanto l’applicazione è stata scaricata da quasi 34 milioni di italiani, e integra circa 200mila servizi digitali resi disponibili da 12.800 enti che ogni mese inviano quasi 120 milioni di messaggi. In merito alle tempistiche bisognerà allinearsi alle indicazioni del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) in materia di digitalizzazione della Pubblica amministrazione.

Stando ad Alessio Butti, sottosegretario all’Innovazione, “Sul cloud siamo allineati ai target posti dal Piano: la prossima scadenza – dice – riguarderà il 30 settembre 2023, data entro la quale 1.064 Palocali dovranno aver completato il processo di migrazione”. Infine, sul digital wallet nazionale, “stiamo lavorando per inserire tre importanti documenti all’interno dell’App IO: la patente digitale, la tessera sanitaria digitale e il voting pass, ovvero la tessera elettorale in formato digitale. Prevediamo così entro la fine dell’anno un ulteriore importante cambiamento positivo per la vita quotidiana di tutti gli italiani”.

