App per la ricarica dell’auto elettrica/ Le migliori da installare per i lunghi tragitti

Di app per la ricarica di un’auto elettrica ce ne sono parecchie. È importante, pianificare attentamente il suo funzionamento e anche potenzialità, dato che ciò potrebbe influire particolarmente sull’efficienza e sul risultato nel medio e lungo termine. Allora, quale software utilizzare?

Dopo aver visto in diverse occasioni i pro e i contro delle auto elettriche, occorre valutare quale applicazione sfruttare per il nostro veicolo alimentato elettricamente. In realtà ne dovremmo installare più di una, dato che – come già detto in anticipo – occorre pianificare attentamente il nostro tragitto.

GUERRA DELL'AUTO/ L'Italia (con la Germania) manda ko il mercato dell'elettrico coi biocarburanti

App per ricarica auto elettrica: ecco quali installare

Come abbiamo annunciato, di app per ricarica auto elettrica ce ne sono diverse. Noi ne dovremmo installare molteplici, questo per garantire una buona combo con le funzionalità che ci torneranno utili per il nostro percorso (medio lungo che sia).

Enel X JuicePass

Enel X JuicePass è certamente una delle applicazioni per ricaricare l’auto elettrica più diffuse al mondo. Il software dà la possibilità di poter alimentare la propria macchina presso le colonnine elettriche site nelle strade urbane, extraurbane o nelle varie città.

SPY FINANZA/ La Lehman verde in arrivo grazie alle scelte green dell'Ue

Ma il vantaggio non finisce qui, dato che è possibile ricaricare il veicolo elettrico anche tramite la colonnina domestica o ancora, mediante wallbox Juice.

Be Charge

Be Charge è un’app con molte potenzialità. Nello specifico, è possibile sfruttare oltre 13 mila colonnine proprietarie del nuovo brand di Eni Gas e Luce, Plenitude, oppure sfruttare le altre 116 mila di altri operatori.

Cercare le colonnine di ricarica dell’auto elettrica tramite Be Charge è molto semplice. Inoltre, è altresì possibile, filtrarle per “metodo di pagamento” e “potenza“. Ricordiamo che una volta terminata la ricarica, è possibile sfruttare 60 minuti di parcheggio gratuito. Successivamente, sarà addebitata una cifra per la sosta aggiuntiva.

"Auto elettrica trasferisce potere a Cina"/ Tremonti: "Non risolve inquinamento"

A Better Routeplanner (ABRP)

A Better Routeplanner (ABRP) non è una vera app di ricarica per auto elettrica, ma un programma che aiuta a pianificare i lunghi tragitti. Ad esempio, inserendo il modello di veicolo e la destinatazione, sarà possibile avere un’idea di quante (e dove) soste fare, a quale velocità andare e altri parametri utili.

Queste dunque, sono le migliori app per ricarica di un’auto elettrica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA