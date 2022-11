App Store Awards 2022, le migliori applicazioni per Apple/ Da BeReal a WhatsApp

Nella giornata di ieri Apple ha annunciato i vincitori dell’App Store Awards 2022, l’elenco di applicazioni, gratis e a pagamento, migliori per i sistemi operativi della Mela. Nel dettaglio, Cupertino descrive le app come fonti d’ispirazione per gli utenti per “interagire in modo più profondo con il mondo, a sviluppare la loro immaginazione e a restare in contatto con amici e familiari​”. I vincitori, aggiunge ancora Apple, “rappresentano una comunità eterogenea di sviluppatori e sviluppatrici da tutto il mondo”. Fra le sorprese spicca senza dubbio il social BeReal, uno spazio web che è nato con l’idea di rendere autentico appunto un social, e che si basa di fatto sulla pubblicazione di una foto nel momento in cui lo decidono i gestori.

Bene anche il tracker per Watch Gentler Streak, per bilanciare vita sana, riposo e attività sportiva, ma anche MacFamilyTree 10, per esplorare la storia famigliare ricostruendo gli alberi genealogici dei parenti sparsi in tutto il mondo: “I vincitori degli App Store Award di quest’anno – ha commentato Tim Cook, CEO di Apple– hanno reinventato le nostre esperienze con app che sono state in grado di offrire prospettive fresche, significative e genuine. Che si tratti di creatori indipendenti autodidatti o di team internazionali, questi sviluppatori hanno un impatto significativo e rappresentano i modi in cui le app e i giochi influenzano le nostre comunità e le nostre vite”.

APP STORE AWARDS 2022 DI APPLE: ECCO I VINCITORI

Ma vediamo nel dettaglio quali sono state le app per Apple premiate nel 2022, a cominciare da quelle dell’anno: BeReal per iPhone, GoodNotes 5 per iPad, MacFamilyTree 10 per Mac, ViX per Apple TV, e infine, Genteler Streak per Apple Watch. Per quanto riguarda le app gratis, le migliori del 2022 sono state VerificaC19, TikTok, WhatsApp, Google Maps e Vinted, mentre quelle a pagamento iTarga Pro, Forest, TouchRetouch, e-Connect, e 1 Wallet. I migliori giochi gratis sono invece stati Strumble Guys, Hay Day, Fishdom, Subway Surfers e Count Masters, infine, i migliori giochi a pagamento del 2022 per Apple sono stati Minecraft, MONOPOLY – Il gioco da tavola, Plague Inc, Geometry Dash e Pou.

