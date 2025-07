Gli apparecchi acustici godono dell'IVA agevolata al 4% ma soltanto per alcune casistiche, come la cessione.

Gli apparecchi acustici godono dell’IVA agevolata al 4% piuttosto che al 22%. Questa normativa tuttora vigente è applicabile soltanto a specifiche condizioni, ovvero alla sola cessione e al conseguente acquisto da parte dei potenziali interessati.

Con una specifica risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate e con la circolare numero 8 di quest’anno, il fisco ha fornito chiarimenti al quesito e all’affermazione di un’associazione che riteneva di poter applicare l’aliquota agevolata dell’imposta sul valore aggiunto anche sulle eventuali riparazioni e sostituzioni in caso di guasti ai dispositivi utili a migliorare l’udito.

Cosa prevede l’agevolazione sugli apparecchi acustici e sull’IVA

La normativa che prevede un beneficio fiscale sugli apparecchi acustici, e quindi sull’IVA ridotta (il 4% rispetto all’ordinaria aliquota al 22%), fa riferimento esclusivamente al decreto sottoscritto dal Presidente della Repubblica, prendendo in riferimento soltanto le “cessioni” e non le “riparazioni“.

La risoluzione con protocollo 306 e risalente a tre anni fa paragona lo stesso principio con le macchine per i disabili, facendo riferimento esclusivamente alla prestazione e non alle riparazioni o alle manutenzioni ordinarie/straordinarie.

Regole di compravendita e sostituzione

Il fisco ha stabilito delle regole chiare e specifiche sull’aliquota agevolata in caso di cessione. Ovvero, la produzione dei beni, indipendentemente dal loro contratto d’opera o in affitto, ma sempre con la stessa finalità “sanitaria”, può prevedere la tassazione al 4% (meramente sulla cessione).

Attenzione anche a quanto è contenuto nella circolare numero 43 e risalente all’anno 1975, che identifica il concetto che si cela dietro il significato di “produzione”, facendo riferimento al montaggio, all’assemblaggio, alle trasformazioni e alle valorizzazioni di ogni singolo bene.

Naturalmente, nei documenti risultano escluse le prestazioni di riparazione, motivo per cui la richiesta dell’associazione che sosteneva la riduzione dell’aliquota solo per riparare i guasti dei dispositivi non può prevalere né può considerarsi un diritto.

In conclusione, è possibile affermare che gli apparecchi acustici guasti e successivamente riparati vedranno in fattura l’intervento di riparazione con l’applicazione dell’IVA ordinaria.