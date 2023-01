Apparecchi venduti su Instagram, è allarme: “Pericolosi”/ “Fanno cadere i denti!”

Il sogno di avere un sorriso perfetto ha portato alcuni utenti di Instagram a rischiare di perdere i denti dopo aver indossato apparecchi trasparenti e aver sfruttato il servizio di “odontoiatria a distanza”. Lo rivela il quotidiano “The Times”, che spiega come dentisti e ortodontisti abbiano avvisato che gli apparecchi possano causare danni, se non vengono applicati di persona da un dentista. Le aziende che li vendono online sostengono di raddrizzare i denti più velocemente e a un costo inferiore rispetto a quanto facciano gli apparecchi applicati in uno studio dentistico.

Tuttavia, la dottoressa Anjli Patel della British Orthodontic Society ha affermato alla “BBC” che i risultati dei prodotti potrebbero essere “disastrosi” senza un adeguato monitoraggio: “Si vuole creare un bel sorriso, ma anche un sorriso sano”. Le ha fatto eco la dottoressa Victoria Sampson, la quale ha ricordato che i controlli fisici “sono necessari per individuare carie o malattie gengivali, che, se non notate, potrebbero far perdere i denti. Inoltre, gli utenti possono sottovalutare la forza esercitata sui denti dagli allineatori”. Una paziente trattata da Sampson, infatti, ha perso un dente anteriore perché l’apparecchio le spostava i denti troppo velocemente, alterando il morso. Una radiografia avrebbe invece consentito alla dentista di rilevare che le radici dei denti della paziente erano troppo corte per sopportare la pressione”.

APPARECCHI PER DENTI VENDUTI ONLINE: ALLARME DENTISTI UK

Ancora “The Times” scrive che le cure standard per le persone che hanno bisogno di riallineare i denti prevedono apparecchi a binario e allineatori trasparenti, che vengono applicati da dentisti e ortodontisti o da un terapista ortodontico, dopo una consultazione di persona. Utilizzando come strumento le radiografie, si valuta la salute dei tessuti duri e molli della bocca, dei denti e delle gengive, e se le radici dei denti possano sostenere il movimento.

La SDC, azienda che vende apparecchi online a costi contenuti rispetto alle tariffe standard, ha dichiarato che è “responsabilità dell’utente rivolgersi a un dentista” e ricevere un certificato di buona salute per denti e gengive entro sei mesi dall’inizio del trattamento. Ha inoltre aggiunto che “i nostri dentisti e ortodontisti affiliati sono interamente responsabili del trattamento che forniscono”.

