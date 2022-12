Apparizioni Madonna delle Rose a San Damiano Piacentino/ Dubbi Chiesa sui messaggi e…

APPARIZIONI DELLA MADONNA DELLE ROSE: I DUBBI DELLA CHIESA A SAN DAMIANO PIACENTINO

Ufficialmente la Chiesa Cattolica non ha mai riconosciuto diverse presunte apparizioni della Madonna sparse per il mondo e non è solo lo straordinario “fenomeno” di Medjugorje ad essere valutato attentamente dal Vaticano e dalle singole Diocesi. È il caso per dire della presunta apparizione della Madonna delle Rose a San Damiano Piacentino e di tutte quelle successive sempre alla stessa “veggente”, Rosa Buzzini in Quattrini (1901-1981). Il caso viene citato in questi giorni da una lunga analisi del portale “Aleteia.org” per provare a fare il punto sulle indagini diocesane della Chiesa circa lo strano fenomeno del piccolo centro in provincia di Piacenza: la prima apparizione della madonna a San Damiano Piacentino è datata venerdì 16 ottobre del 1964, con l’allora giovane contadina e madre di famiglia Rosa Quattrini che mentre pregava l’Angelus di mezzogiorno si sentì chiamare «vieni, vieni, ti aspetto!».

Seguendo la voce giunse nell’orto dove vide «una nuvola bianca coprire il susino e tante stelle d’oro e d’argento, e rose di vari colori. Poi un globo rosso scende dal cielo e si pone sul pero vicino e dal globo esce la Madonna vestita di grande luce, sul capo porta una corona fatta come la cupola di San Pietro del Vaticano» (racconta Marcello Stanzione nel libro “Gli angeli di Mamma Rosa”). A quel punto, quando la Santissima Vergine vista da Rosa scomparve, in quel luogo un pero fiorì. Il giorno dopo fiori anche un ramo del susino che sorge accanto al pero; il ramo che la Madonna aveva sfiorato. Da quel giorno e per diversi anni ogni venerdì a mezzogiorno la Madonna apparve, secondo il racconto della contadina Rosa, in quel giardino: i messaggi riportati dalla veggente si susseguono con sovente diversi strani fenomeno naturali che li accompagnano. Inevitabile che la voce corse e migliaia di curiosi e fedeli iniziarono a compiere autentici “pellegrinaggi” fino all’orto dell’abitazione situata in Borgo Paglia di San Damiano Piacentino.

MESSAGGI, LUCI E PREGHIERE: COSA DICE LA CHIESA SULLE PRESUNTE APPARIZIONI DELLA MADONNA DELLE ROSE A SAN DAMIANO PIACENTINO

Dal giugno 1970 fino al 1981, anno della sua morte, i messaggi della presunta veggente sarebbero stati consegnati dalla Madonna ma non divulgati da Rosa Quattrini: è questo il primo degli elementi che fa sorgere più di un dubbio alla Chiesa Cattolica che ufficialmente ancora oggi, nonostante siano passati oltre 40 anni dalla fine delle apparizioni a San Damiano Piacentino, non ha riconosciuto né smentito il “fenomeno”. «Non sono ancora conosciuti ben undici anni di messaggi ricevuti da Mamma Rosa, morta nel 1981», segnalava anni fa la Diocesi di Piacenza, come riporta Aleteia.org. Anche i messaggi conosciuti e rivelati però non sono tutt’oggi raccolti in un’unica edizione completa – come invece avviene ciclicamente con le apparizioni della Madonna di Medjugorje, giusto per citare un altro esempio famoso – e pure l’associazione “Ospizio Madonna delle Rose” non ha per il momento ritenuto importante divulgarli.

Nel giugno 2005 mons. Luciano Monari, allora vescovo di Piacenza, dichiarò in una nota pubblica della Diocesi: «La mia recente visita Pastorale alla parrocchia di San Damiano e il prossimo preannunciato raduno straordinario di giovani sul luogo delle note presunte apparizioni mariane m’inducono a prendere nuovamente posizione su questi fatti, che da troppo tempo vanno disturbando la vita spirituale di quella parrocchia e gettano non poco discredito sulla religione e sulla vera pietà cristiana». Una nota durissima, specie quando lo stesso prelato aggiunge «Non posso sottrarmi all’obbligo di denunciare e deplorare vivamente la grave disobbedienza di quanti, laici, religiosi e sacerdoti extradiocesani continuano a disattendere il giudizio e le direttive della legittima e competente Autorità ecclesiastica, emanate in comunione con la Sede Apostolica, come ne fa fede, fra le altre, la Lettera della Segreteria di Stato di Sua Santità del 16 maggio 1977, prot. 327.022». Sebbene non siano ancora riconosciute quelle apparizioni fin dal principio la Diocesi di Piacenza rese possibile l’accompagnamento spirituale con preti e incontri diocesani che potessero accompagnare i tanti fedeli sopraggiunti a San Damiano Piacentino per carpire i “messaggi” delle apparizioni della Madonna delle Rose. Di contro, va detto come Rosa Quattrini in vita non ebbe mai a discostarsi dagli insegnamenti della Chiesa e anzi: dai suoi messaggi resi noti traspare il legame tra la Chiesa e la realizzazione delle opere di Gesù seguendo la guida del Papa. «Qui risiede tutto il messaggio di Nostra Signora delle Rose. Maria vuole condurci tutti da suo Figlio, e nella Chiesa, perché Cristo ci purifichi e ci faccia entrare in una crescente intimità con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo», disse Rosa Quattrini alla fine di un messaggio reso noto ormai più di 50 anni fa.













