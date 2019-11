Appassionante: Mara Tanchis, Giorgia Villa e Stefania Francabandiera/ Tre soprano alla conquista di #CR4

Il Trio Appassionante è ormai un must del piccolo schermo teatrale e il merito è tutto da ricercare nel talento delle tre soprano. Mara Tanchis, Giorgia Villa e Stefania Francabandiera fanno parte della corte di Piero Chiambretti ormai da tempo e di certo non potevano mancare con il ritorno di CR4 – La repubblica delle Donne, previsto per la prima serata di oggi, mercoledì 27 novembre 2019, sempre su Rete4. Di certo non è solo il fascino della loro voce a catturare lo sguardo fin dai primi 9stanti, ma anche quella bellezza che le soprano hanno ricevuto in dono da Madre Natura. In primo piano però rimane sempre quel repertorio tutto mediterraneo che affonda le redini nella musica lirica del nostro Paese, grazie ad un progetto nato dalla volontà di unire la musica classica a quella pop. In questi mesi le tre soprano sono state inoltre impegnate nel loro Un viaggio appassionante tour con cui hanno girato il mondo, fermandosi a Monaco in una delle ultime tappe. Senza dimenticare il recente successo ottenuto al fianco della stilista Maria Laurenza in occasione del primo anniversario del suo atelier romano, celebrato alla fine dello scorso ottobre.

Appassionante, #Cr4: un tocco di modernità alla musica lirica

Ha il merito di aver dato un tocco di modernità alla musica lirica: il trio Appassionante continua a conquistare un applauso dietro l’altro grazie alla voce soave delle tre soprano. Un progetto musicale di certo più che azzeccato, che ha permesso alle tre artiste di farsi conoscere in tutto lo Stivale e al di fuori dei nostri confini. A loro il merito di averci regalato uno dei migliori promo di CR4, grazie ad un video che le vede sul palco con una vecchia clip di Iva Zanicchi. Clicca qui per guardare il video del Trio Appassionante. Che ci abbiano voluto anticipare la possibilità di vedere le quattro artiste insieme? Intanto Stefania Francabandiera, una delle tre soprano, si concede un piccolo tuffo nel passato pubblicando su Instagram una foto fatta qualche anno fa in Corea del Nord, in occasione di un concerto che si è tenuto a Pyongyang. Anche in quell’occasione, così com’è avvenuto di recente a Berlino, le tre artiste hanno preferito abbandonare i vestiti classici e neri per adottare un outfit bianco candido, ricco di pizzi e merletti. Clicca qui per guardare la foto di Trio Appassionante.

Appuntamento su Rete 4

Qualche anno fa in Corea del Nord





