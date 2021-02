Appeal rivista moda Made in Italy fallisce?/ Irene prova a risollevarne le sorti, ma…

Nell’ultima puntata di Made in Italy, Appeal, la rivista di moda per cui lavora Irene (Greta Ferro) sembra irrimediabilmente destinata al fallimento. È proprio Irene a prendere le redini della situazione, cercando in qualche modo di risollevarne le sorti. Ma ci riuscirà veramente? Dopo l’addio alla redazione di due delle loro firme di punta – che hanno deciso di lasciarli per fondare un giornale a loro rivale – Irene e gli altri hanno anche perso i fotografi, il che – per un magazine di moda – costituisce inevitabilmente un grave problema. A un tratto, la protagonista si ritrova fra le mani un dépliant di Fiorucci, e così prende la decisione di partecipare alla sfilata del celebre stilista che si terrà a New York. Il suo obiettivo è quello di ampliare la sua agenda di contatti: stando a quanto si è visto fino a ora, ci sta riuscendo benissimo. Una delle prime persone con cui riesce a parlare, peraltro, è proprio Elio Fiorucci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA