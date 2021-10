Appena un minuto/ Su Rai 1 il film di Francesco Mandelli (oggi, 20 ottobre)

Appena un minuto, fil su Rai 1 con Max Giusti e Loretta Goggi

Questa sera, mercoledì 20 ottobre, alle 21.30 su Rai 1 va in onda il film “Appena un minuto”. I protagonisti della commedia sono Max Giusti, Massimo, Paolo Calabresi e Loretta Goggi. Alla regia c’è Francesco Mandelli, il famoso “nongiovane”. Non solo regista, ma anche attore, Mandelli ha recitato in “Natale a Miami”, “Non perdiamoci di vista” e “I soliti ignoti”. La sceneggiatura è stata scritta da Max Giusti.

Appena un minuto, la trama del film

Claudio (Max Giusti) è un agente immobiliare separato dalla moglie e sempre criticato dai figli. Quando compra un nuovo cellulare, Claudio scopre che nel nuovo smartphone è presente un’app che gli consente di tornare indietro nel tempo, ma solo di un minuto.

Grazie a questa speciale applicazione, Claudio riesce a migliore in rapporti con i suoi figli, anticipando le loro necessità e i loro desideri. Migliorano anche i suoi rapporti con i genitori e con l’ex moglie Rebecca (Susy Laude). A un certo punto Claudio capisce che per poter rimediare ad alcune scelte compiute nel passato, deve necessariamente agire nel presente.

Dopo aver ricucito il rapporto con Rebecca e i figli, Claudio decide di regalare il cellulare al suo amico Ascanio (Paolo Calabresi), per aprire un ristorante di successo basato sulle sua capacità di “prevedere” le ordinazioni dei clienti.

