Apple è pronta a lanciare sul mercato i primi interessanti prodotti dell’anno 2025. Dopo aver chiuso il 2024, come da copione, con la presentazione dei nuovi iPhone, il gigante di Cupertino si appresta ora a svelare i suoi nuovi dispositivi che, secondo quanto raccolto dai colleghi di Hdblog.it, potrebbero avere un prezzo tutto sommato accessibile ai più. Si tratterà quindi di prodotti “light”, non top di gamma, ma comunque di assoluta qualità, come del resto funziona per ogni dispositivo con la Mela morsicata.

Potremmo definirli dei prodotti dall’ottimo rapporto fra qualità e prezzo, tenendo che offriranno delle buone prestazioni ma senza avere dei listini troppo alti. Ovviamente parliamo di notizie non ufficiali, visto che quando ci riferiamo al mondo di Apple non c’è nulla di certo se non fino al reveal, ma in ogni caso le indiscrezioni e le anticipazioni sono attendibili, di conseguenza ci sono davvero alte probabilità che ciò che viene detto e scritto in questi giorni corrisponda al vero.

APPLE, NUOVI IPAD E NUOVO MACBOOK AIR

Ma quali saranno quindi questi nuovi dispositivi? Partiamo dai nuovi iPad, precisamente due inediti, leggasi il nuovo iPad 11 nonché un aggiornamento dell’iPad Air. Per quanto riguarda il primo tablet, dovrebbe vedersi per la prima volta la versione con 8 GB di RAM, o meglio, questa dotazione sarà standard, tenendo conto che sarà basato sul sistema operativo A17 Pro visto già all’opera su iPhone 15 Pro e Pro Max, ma anche sull’ultimo iPad Mini. Così facendo l’iPad 11 dovrebbe godere appieno delle nuove funzionalità offerte da Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale della Mela.

Secondo Hdblog con il lancio dell’11 l’iPad base dovrebbe vedere il proprio prezzo abbassarsi, diventando quindi più alla portata di tutti le tasche, e divenendo così molto concorrenziale. Un altro prodotto che dovrebbe essere presentato da Apple a marzo sarà il nuovo MacBook Air con l’introduzione dell’ottimo chip di proprietà M4. Anche in questo caso parliamo di un prezzo di listino non esagerato (che invece è riservato al Pro), anche se il Mac Mini resterà comunque il computer “di ingresso” per quanto riguarda l’M4.

APPLE, A MARZO IL NUOVO SMARTPHONE “LIGHT”

Il rezzo forte dei lanci di Apple dovrebbe comunque essere la quarta generazione dell’iPhone SE, lo smartphone più economico storicamente di Cupertino. Attenzione però, guai a pensare che si tratti di un telefono di bassa gamma, visto che sarà un interessante compromesso fra prestazioni e prezzo, con un design che dovrebbe riprendere lo stile esterno dell’iPhone 14, e soprattutto con lo stesso chip dell’iPhone 16, leggasi l’A18. Di fatto sarà identico al 90% ad un iPhone 16, e l’unica differenza starà nella fotocamera e nel design.

Ci aspettiamo quindi un prezzo d’attacco che dovrebbe assestarsi sui 700 euro, euro più euro meno. Infine Apple dovrebbe presentare i nuovi dispositivi smart home, a cominciare dal primo smart display della Mela che coniugherà l’intelligenza artificiale alle funzioni di HomePod. Avrà un display da 7 pollici a avrà una serie di funzioni molto interessanti: non ci resta quindi che attendere poche settimane per capire se questi rumors saranno confermati o meno.