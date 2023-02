Apple AirPods seconda generazione/ Sconto incredibile del 18% (con custodia ricarica)

Ammettiamolo, le Apple AirPods di seconda generazione sono desiderate da chiunque ami il brand della mela morsicata. Proprio per questo motivo, nelle ultime ore abbiamo appurato che su Amazon è possibile comprare i penultimi auricolari wireless ad un prezzo scontato di quasi trenta euro.

Un’offerta unica nel suo genere visto che la società di Cupertino non è solita a fare promozioni. Ed infatti, lo sconto arriva da Amazon, che sarà la responsabile dell’invio e della consegna del prodotto indossabile. Ma vale la pena acquistarli? Scopriamo insieme le caratteristiche di questi auricolari.

Apple AirPods seconda generazione in sconto: convengono?

Le Apple AirPods di seconda generazione regalano un’esperienza utente ai massimi livelli. Si accendono nel momento in cui vengono indossate, e si spengono quando vengono tolte dalle orecchie. Prima che Cupertino possa davvero realizzare e commercializzare una versione Lite, perché non approfittare dello sconto?

Come già accennato, su Amazon abbiamo visto un’offerta interessante. Uno sconto del 18% che consentirebbe di comprare gli auricolari on ear di 2° generazione, al prezzo di 130,99€ rispetto al listino ufficiale pari a 159€.

Se l’offerta non è convincente, probabilmente basterà citare il nuovo chip Apple H1 per mostrarvi le sue reali capacità: Latenza abbassata fino al 30% durante l’uso dei videogiochi, chiamare Siri con la propria voce, collegare l’audio per chiamate velocissime e un suono potente e chiaro per giochi, podcast e musica.

Se sembra poco, in realtà le cuffie on ear andrebbero provate per capire la loro potenzialità. Ma non dimentichiamo un fattore molto importante, nella confezione in sconto è contenuta la custodia di ricarica, in grado di farle funzionare per un giorno intero (l’azienda dichiara 24 ore di autonomia).

Sicuramente gli appassionati della mela morsicata si chiederanno se vale la pena attendere la riduzione di prezzo degli AirPods di terza generazione, ma dal nostro giudizio, salvo esigenze particolari, è sufficiente usufruire di questa promozione su Amazon.











