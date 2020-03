Apple Car Play più pericoloso dell’alcool/ Meno incidenti per Cannabis e liquori

Apple Car Play e Android Auto sono più pericolosi dell’alcool. Una ricerca inglese ha specificato come l’utilizzo della tecnologia porti a rischi maggiori alla guida di cannabis e liquori. La ricerca è stata effettuata dall’ente benefico britannico indipendente Iam Roadsmart che da sempre si occupa di sicurezza stradale. Studiando da vicino il tempo di reazione degli automobilisti a seconda di quanto fatto quando si è alla guida è stato evidenziato che utilizzare sistemi tecnologici che dovrebbero aiutare nel tragitto possa essere più pericoloso di scrivere un messaggio testuale. Si tratta sicuramente di un colpo basso per le app che potrebbero veder sensibilmente diminuire i download o addirittura essere vietati da nuove leggi sulla sicurezza stradale.

Apple Car Play più pericoloso dell’alcool, i tempi di reazione

Lo studio su strumenti come Apple Car Play è partito appunto dai tempi di reazione di chi al volante li utilizza. Pare infatti che un conducente per agire sullo schermo touch durante la guida vada a distogliere l’attenzione dalla strada per ben 16 secondo, vale a dire oltre mezzo chilometro in una velocità che si aggira poco sopra i 100 chilometri orari. Inoltre questa interazione altererebbe anche le prestazioni con difficoltà nella gestione di distanza di sicurezza. Viene specificato poi che sono veramente molto pochi quelli che invece utilizzano i controlli vocali di queste applicazioni che sono di certo più sicuri e immediati per il minor tempo di distrazione per utilizzarli.



