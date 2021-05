Apple car potrebbe stravolgere il mercato/ Fra tecnologia ed elettrico

La Apple car continua ad essere molto chiacchierata. Nonostante ufficialmente non vi sia nulla in ballo, la multinazionale Cupertino starebbe pensando di entrare nel mercato delle automobili, ovviamente con un modello elettrico e iper-tecnologico. Rumors che continuano a circolare e che sono stati trattati nelle scorse ore anche dall’autorevole Wall Street Journal, che immagina un’auto Apple completamente differente rispetto ai mezzi a quattro ruote con cui siamo stati abituati fino ad oggi, e dove ovviamente la tecnologia e la connettività la faranno da padrone.

Se la tecnologia è sempre stata al centro delle auto a partire in particolare dagli anni ’80 in avanti, il settore ha compiuto dei veri e proprio passi da gigante negli ultimi anni, al punto che ora è possibile dare vita concretamente a progetti fino a poco fa impensabili, come ad esempio la tanto chiacchierata guida autonoma, a cui molti stanno lavorando ma che nessuno è riuscito a rendere reale. Apple ce la farà? Conoscendo le sue potenziali sia a livello di know how quanto economico, nulla sarà da lasciare al caso. Il WSJ cerca quindi di dare qualche consiglio alla Mela, “Le auto hanno bisogno di computer centrali per controllare tutte queste cose: perché non usarli per controllare tutto?”.

APPLE CAR RIVOLUZIONARIA, FRA RUMORS E SMENTITE

Ciò significherebbe, spiega ancora il quotidiano finanziario d’oltre oceano, un minor numero di chip per gestire più funzioni. Sarebbe una vera e propria rivoluzione che rischierebbe di stravolgere l’intero mercato automobilistico, e a cui potrebbero sopravvivere solo le case che meglio riusciranno ad adattarsi al grande cambiamento. “Nessuno all’interno di Apple sta dicendo esattamente quali siano i suoi piani – si legge ancora – ma la società ha contemplato per anni un ruolo nel settore automobilistico, spendendo enormi somme per assumere personale, il tutto per realizzare una visione finale ancora misteriosa”. Al momento si sa che il progetto è conosciuto con il nome di Project Titan, e nelle ultime settimane si è parlato di possibili partnership con Hyundai, Kia, Volkswagen e Nissan, tutte indiscrezioni però smentite. Chissà che nei prossimi mesi non venga fornita qualche informazione più certa.

