Apple CarPlay o Android Auto wireless?/ Ecco CarlinKit il gadget per tutte le auto

CarlinKit è uno dei gadget più comodi se si vuole rendere totalmente wireless, quindi senza l’utilizzo di cavi, i due sistemi di infotainment auto al momento più diffusi, leggasi Apple CarPlay e Android Auto. Esteticamente appare come un piccolo box plug and play che si collega alla propria auto, e che permette appunto di utilizzare i due software di Apple e Big g in maniera wireless, senza fili. Esistono diversi modelli di CarlinKit sul mercato, fra cui l’ultimo, il 4.0, che rispetto alla versione precedente 3.0, è dotato di nuovi chip integrati che rendono il sistema ancora più rapido e con una connessione stabile.

Una volta aperta la confezione, l’unica cosa che dovremo fare sarà collegare il nostro dispositivo alla presa usb presente in auto tramite cavo dedicato, dopo di che, non dovremo fare altro che accoppiare il nostro smartphone, che sia iPhone o un dispositivo Android: a quel punto potremo godere di Apple CarPlay o Android Auto direttamente dal nostro mezzo a quattro ruote senza collegare fisicamente il telefonino.

APPLE CARPLAY E ANDROID AUTO CON CARLINKIT: LA COMPATIBILITA’

Ovviamente è fondamentale che la nostra auto così come il display della stessa, supportino i due sistemi di cui sopra, ma una volta accertato questo aspetto, non vi saranno problemi. CarlinKit è compatibile con iOS dalla versione 10 in avanti, mentre, per quanto riguarda i cellulari Android, in questo caso se si ha un Samsung o un telefono di Big G, basteranno Android 9 o 10, mentre per tutti gli altri servirà Android 12 o superiori.

Una volta che si sale in auto, CarlinKit si collegherà al nostro telefono in autonomia tramite Wi-Fi, e l’infotainment sarà poi comandabile con sistemi vocali, controllo della manopola, dal volante o touch screen, se lo schermo dell’auto lo permetterà. Veniamo infine al prezzo e alla disponibilità. Tre sono i modelli più interessanti al momento in vendita su Amazon, a cominciare dall’ultimo, il 4.0, che potrete acquistare qui 142 euro. C’è poi il modello precedente, il 3.0, in vendita a 120 euro, e infine il modello 3.0 mini, a 112 euro.

