Apple, dopo l’iPhone 15 niente iPad fino al 2024?/ L’Air 6 dovrebbe arrivare l’anno prossimo

Dopo la presentazione dei nuovi iPhone 15 e dell’Apple Watch 9 e Ultra 2, Apple dovrebbe rimanere “tranquilla” per un po’. Non sono infatti previsti annunci significativi nelle prossime settimane, ad eccezione forse dell’arrivo dell’iPad Air 6 con chip M2 in programma entro la fine dell’anno. L’indiscrezione è data dal noto insider Apple Mark Gurmann, ma secondo altri leaker, Cupertino non dovrebbe mettere in commercio altri tablet se non prima del 2024. Stando a quanto spiegato da Ming-Chi Kuo sul social network X, ex Twitter, l'”uscita dei nuovi modelli di iPad entro fine 2023 è estremamente improbabile”.

Un cinguettio che quindi “dichiara espressamente guerra” a quanto dichiarato invece da Gurman, fonte attendibile, secondo cui già il mese prossimo dovrebbe essere lanciata la sesta generazione dell’iPad Air. In ogni caso non dovrebbe essere previsto alcun keynote, alcun evento in pompa magna, ma Apple dovrebbe comunicare l’uscita dei nuovi tablet semplicemente tramite un evento stampa. In merito invece ai nuovi iPad Mini e iPad Pro, i nuovi modelli dovrebbero uscire solo l’anno prossimo, e su questo punto Kuo e Gurman appaiono quindi d’accordo. Resta quindi da capire cosa accadrà con l’iPad Air 6: l’uscita è stata forse posticipata di recente, dopo che il suo lancio era in programma il prossimo mese?

APPLE, DOPO L’IPHONE 15 NIENTE IPAD FINO AL 2024? E SUL NUOVO MACBOOK M3…

Nulla è da lasciare al caso ma tenendo conto che la quinta generazione dell’Air è stata lanciata a inizio 2022, e probabile che il suo successore possa vedere la luce a inizio dell’anno che verrà, fra quattro mesi, confermando quindi la durata biennale del ciclo di vita del prodotto. In caso di lancio nelle prossime settimane, invece, si tratterebbe di soli 18 mesi di distanza dal grande annuncio, al di sotto della media di Cupertino per quanto riguarda i tablet.

Ming-Chi Kuo ha fatto anche sapere che Apple non lancerà i Macbook M3 durante il 2023, ma sempre secondo Gurman anche in questo caso dovrebbe essere ottobre il mese prescelto: scopriremo nelle prossime settimane chi avrà azzeccato le previsioni.

