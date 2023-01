APPLE È CARA?/ Ecco perché un iPhone è più costoso di uno smartphone Android

In pochi sanno che l’assemblaggio di un iPhone richiede molto più personale rispetto a quello che necessiterebbe una linea di produzione di uno smartphone Android. Ma quali sono i reali costi che Apple sostiene per mettere sul mercato un prodotto finito, come il suo melafonino?

A dirlo sarebbe stata l’azienda multinazionale con sede in Taiwan, la Foxconn International Holdings Ltd, che si occupa direttamente del montaggio dei suoi device con sistema iOS. I dati sono stati raccolti dall’azienda giornalistica Bloomberg, che avrebbe appurato che su ciascuna linea di produzione di un iPhone, occorrerebbero ben 1.200 persone.

Assemblaggio iPhone: 12.000 addetti contro i 100 per “Android”

Un assemblaggio di un singolo iPhone potrebbe costare molto di più rispetto a quel che si pensi. Su ogni linea di produzione gli addetti per soddisfare le qualità richieste da Apple sono 1.200, rispetto ai 100 necessari per montare uno smartphone Android. Una quantità di lavoratori molto ben superiore, con conseguenti costi in eccesso.

Dunque, rispetto al pensiero perlopiù comune dei consumatori, la società di Cupertino non avrebbe poi un profitto così sostanzioso rispetto alle presunte spese da sostenere. Non si tratta esclusivamente di “costo di personale“, ma anche degli enormi “scarti” di “prodotti non idonei” alla commercializzazione.

Non sappiamo esattamente secondo quali parametri Apple valuterebbe tali prodotti “non soddisfacenti”, possiamo però affermare che la società di Cupertino approverebbe soltanto il 60% dei melafonini proposti da immettere sul mercato.

Questo implica un costo in più da dover sostenere, che si aggiunge a quello della manodopera che di per sé sarebbe costosa. Attenzione però ad un elemento essenziale rivelato da Bloomberg, il confronto tra gli operai non si riferisce a tutti i produttori di smartphone Android, ma esclusivamente quelli gestiti da Foxconn, nonché device del robottino verde ma a soluzione low cost.

Quindi, dal paragone restano esclusi colossi come Samsung e Huawei, i cui addetti alla produzione saranno certamente molto di più che “100”.











