Apple Event, non solo iPhone 11/ Diretta streaming video keynote: le anticipazioni

C’è grande attesa per l’Apple Event di oggi, martedì 10 settembre. E non solo per i nuovi iPhone 11, che comunque saranno protagonisti del keynote. Sono previste infatti sorprese nel tradizionale appuntamento di inizio autunno a Cupertino. L’evento che si terrà al Steve Jobs Theater all’interno dell’Apple Park sarà l’occasione ad esempio per presentare iOS 13, di cui circolano da tempo versioni beta. Il rilascio dovrebbe avvenire poco dopo l’Apple Event. La versione definitiva del nuovo sistema operativo porterà miglioramenti per la modalità ritratto, quella dark, nuove Memoji personalizzate oltre ad una maggiore velocità di FaceID. Sono previsti anche aggiornamenti di dimensioni minori per agevolare i download. Ma con iOS 13, Apple Event dovrebbe rivelare nuovi informazioni anche sui sistemi operativi di altri device, da iPadOS a WatchOS e macOS. La novità più importante per ora riguarda la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video su YouTube, oltre che sul sito ufficiale del colosso americano.

APPLE EVENT, KEYNOTE IN DIRETTA STREAMING VIDEO

È stata la stessa società a conferma l’apertura dello stream su YouTube. L’evento comincerà per le 10 del fuso di San Francisco, quindi alle 19 italiane. È la prima volta che Apple sceglie di trasmettere il suo evento in diretta su YouTube, anche se ha già un canale sulla piattaforma. L’obiettivo è superare le limitazioni del sito ufficiale. Per approfittare dello streaming offerto da questa fonte, bisogna avere un browser che supporta i flussi HLS o un dispositivo iOS aggiornato alle ultime versioni del sistema operativo. Invece con la diretta streaming su YouTube, Apple potenzialmente si apre a tutti, a prescindere dalla piattaforma, dal sistema operativo e dai codec compatibili col browser in uso. L’evento di oggi rappresenta uno dei più importanti keynote dell’anno per Apple. Anche per questo il colosso di Cupertino ha deciso questa svolta per quanto riguarda la trasmissione dell’evento.

APPLE EVENT, COSA DOBBIAMO ASPETTARCI DAL KEYNOTE

Ma cosa dobbiamo aspettarci dal keynote di Apple? Innanzitutto i nuovi iPhone 11, forse suddivisi in tre modelli: iPhone 11, 11 Pro e Pro Max. Potrebbero esserci novità riguardo Apple Watch ed eventuali nuovi modelli. All’interno della beta di WatchOS 6 sono stati trovati riferimenti ad un orologio in ceramica e uno in titanio, materiale mai usato prima da Apple. Ma non si sa se i due device faranno parte della nuova Serie 5 o aggiorneranno quella 4, sempre che vengano lanciati oggi. Sarà anche l’occasione per scoprire alcuni servizi a cui Apple sta lavorando per diversificare il suo business e ridurre la sua “dipendenza” dagli iPhone. Pensiamo ad Apple Arcade, servizio di gaming in abbonamento. Discorso simile per Apple TV, servizio di streaming per film e show televisivi. Secondo Macrumors, potrebbero essere presentati i nuovi iPad con fotocamere e processi migliorati. I cambiamenti significativi riguarderanno il design di iPad Pro, ma non è chiaro se verranno presentati oggi o se verrà scelta un’altra data.





