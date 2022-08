Apple, grave falla: aggiornare subito iPhone, iPad e Mac/ Come bisogna procedere…

Aggiornare l’iPhone di Apple sembra una necessità primaria per tutti gli utenti che posseggono un dispositivo del colosso di Cupertino. L’azienda stessa ha dichiarato che l’aggiornamento blocca tutte le falle di sistema sottolineando “potrebbe essere stata attivamente sfruttata da malintenzionati“.

Samsung, RAM da 1 TB entro il 2024/ Ma lavora anche su velocità: obiettivo 7000 MT/s

I truffatori quindi, hanno la possibilità di prendere il controllo degli apparecchi di utenti inconsapevoli del fatto. La vulnerabilità dipende dal firmware che è presente sui vari modelli di iPhone, iPad e Mac. Proprio per questo motivo gli esperti incitano ad aggiornare i dispositivi per la loro protezione.

Aggiornare iPhone Apple: le vulnerabilità su alcuni modelli di dispositivi

Aggiornare l’iPhone di Apple quindi è fondamentale per mantenere la sicurezza sul dispositivo. I modelli colpiti sono iPhone 6S e successivi, vari modelli di iPad di quinta generazione e successive, tutti i modelli della serie iPad Pro e iPad Air 2 e Mac che hanno macOS Monterey.

Case fatte di funghi/ Architettura del futuro usa micelio per materiali sostenibili

La vulnerabilità è presente anche sui dispositivi iPod, ma sembra che i rischi sono molto limitati. Effettuando tutti gli aggiornamenti Safari passa alla versione 15.6.1, macOS Monterey 12.5.1, iOS 15.6.1 e iPadOS 15.6.1. Per quanto riguarda macOS Bis Sur e Catalina, anche se non è chiaro se la vulnerabilità colpisca anche queste due versioni, nonostante questo saranno pubblicati anche degli aggiornamenti.

Un esempio di vulnerabilità che succede spesso nel mondo, si intende proprio l’attacco su un dispositivo, magari di personaggio famosi per rubare foto e video a loro insaputa, poiché l’attacco non lascia nessuna traccia. Ecco perché è importantissimo aggiornare l’iPhone di Apple e tutti i dispositivi.

Facebook e Instagram vs Robert Kennedy Jr/ Rimossa pagina ong no vax: disinformazione

Aziende come NSO Group, in Israele, sono note per questo tipo di attività. Il loro compito è quello di individuare queste vulnerabilità e riescono a tenerle segrete. In questo modo ottengono la possibilità di rivenderle ad aziende e Governi come se fossero spyware. Infatti da molto tempo l’azienda è molto crtiticata dall’opinione pubblica e dalla stampa per l’attività che svolge.











© RIPRODUZIONE RISERVATA