Sta per arrivare anche in Italia Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale di Cupertino. Come segnalato dai colleghi di Hdblog.it, nelle scorse ore il sito ufficiale della Mela è stato aggiornato, indicando il prossimo mese di aprile come data di arrivo appunto dell’IA della Mela morsicata. E’ molto probabile, quindi, che con gli aggiornamenti ai vari sistemi operativi, leggasi iOS 18.4, quindi iPadOS 18.4 e infine macOS 15.4, arrivi anche l’introduzione dell’italiano e il rilascio nel nostro Paese.

Oltre ad introdurre la lingua italiana, Apple Intelligence abiliterà il supporto anche ad altre lingue come ad esempio il francese, il tedesco, il cinese semplificato, ma anche l’inglese, il giapponese, il portoghese, lo spagnolo e infine il coreano, di modo che le funzioni di Apple Intelligence saranno fruibili da più persone possibili in Italia, quindi da non solo coloro che parlano la nostra lingua.

APPLE INTELLIGENCE, LE NOVITA’

Secondo alcune indiscrezioni circolanti, inizialmente si pensava che con l’arrivo di Apple Intelligence, Cupertino avesse reso disponibile anche la nuova versione di Siri, più personalizzabile e maggiormente integrata con le altre applicazioni, ma è molto probabile che l’assistente vocale di Apple venga rilasciato più avanti nel tempo (non c’è ancora una data precisa).

La cosa certa è che Apple Intelligence sta per arrivare e lo farà sui dispositivi mobile iPhone e iPad, oltre che i Mac, con l’obiettivo di rendere la vita più semplice ai loro possessori, introducendo varie “facilitazioni”, come ad esempio strumenti per la scrittura, per creare contenuti multimediali come foto e video, ma anche per gestire meglio le notifiche. Nessun pericolo invece per quanto riguarda la privacy, che è sempre stato un caposaldo di Apple, con i dati che saranno elaborati direttamente sui dispositivi o eventualmente su dei server dedicati ma tramite la tecnologia Private Cloud Compute.

APPLE INTELLIGENCE, LE NUOVE FUNZIONI IN ARRIVO

Ma quali sono le novità principali di Apple Intelligence? Prima di tutto gli strumenti di scrittura, forse l’applicazione maggiormente utilizzata da chi utilizza l’intelligenza artificiale, tenendo conto che sarà in grado riassumere dei testi, ma anche riscriverli e ovviamente correggerli. Ci saranno poi le notifiche prioritarie, che organizzeranno al meglio tutti gli “alert” sul proprio smartphone, mentre in merito alle email, sarà possibile organizzarle al meglio, dando priorità a quelle principali.

Ci sarà poi una migliore gestione delle chiamate, con possibilità di registrare ma anche trascrivere le conversazioni, ma come detto sopra, spazio anche alla creatività, con software per realizzare immagini personalizzate così come Genmoji, e molto altro ancora. Apple Intelligence sarà infine integrato con ChatGPT, direttamente in Siri. Ma su quali dispositivi sarà introdotto? Per quanto riguarda gli iPhone, il 15 Pro, il Pro Max, e tutta la famiglia di iPhone 16. Spazio anche ai Mac con processori Apple Silicon e agli iPad con il chip A17 Pro, chip M1 o successivi.