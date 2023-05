Apple introduce Personal Over: per chi sta perdendo la voce/ L’iPhone ‘parlerà’

Apple ha presentato due nuove funzionalità per l’accessibilità cognitiva, visiva, uditiva e motoria in vista della Giornata mondiale della consapevolezza dell’accessibilità, che si terrà nella giornata di domani, 18 maggio. Le novità riguarderanno tutti i sistemi operativi dei dispositivi di casa Cupertino e saranno rese disponibili nei prossimi mesi, molto probabilmente in concomitanza con la Conferenza Mondiale degli Sviluppatori prevista del prossimo 5 giugno, o eventualmente con il lancio di iOS 17 in programma a settembre. Si tratta di una serie di progetti che l’azienda americana sta portando avanti ormai da anni con l’obiettivo di fare in modo che la sua tecnologia sia inclusiva e assolutamente permissibile a tutti.

“L’accessibilità è parte integrante di tutto ciò che facciamo in Apple”, le parole di Sarah Herrlinger, direttore senior delle politiche e delle iniziative di accessibilità globale, così come si legge sul sito di Repubblica “Queste funzioni rivoluzionarie sono state progettate tenendo conto del feedback dei membri delle comunità di disabili in ogni fase del processo, per supportare una serie di utenti diversi e aiutare le persone a connettersi in modi nuovi”. Apple presenterà delle versioni semplificate delle sue applicazioni principali nell’ambito di una funzione chiamata Assistive Access, che è stata pensata appositamente per chi ha delle disabilità cognitive.

APPLE, ASSISTIVE ACCESS PER CHI HA DISABILITA’ COGNITIVE

Si tratta di una funzione il cui obiettivo è quello di “ridurre le app e le esperienze alle loro caratteristiche essenziali, al fine di alleggerire l’impegno richiesto”. Arriverà anche una nuova modalità di rilevamento in Lente d’ingrandimento non vedenti e ipovedenti, che aiuterà una maggiore interazione con gli oggetti fisici attraverso le etichette di testo.

Ad esempio con Point and Speak, se punteremo la fotocamere dell’iPhone su un’etichetta, come una testiera o un forno a microonde, il dispositivo della Mela leggerà ad altra voce mentre l’utente “muove il dito su ogni numero o impostazione dell’apparecchio”, scrive Repubblica. Interessante anche la possibilità per utenti non udenti o con problemi di udito di accoppiare i dispositivi acustici Made for iPhone con un Mac. Sarà possibile inoltre mettere le GIF in pausa su Safari e Messaggi, ma anche personalizzare la velocità con cui parla Siri e utilizzare il Controllo vocale per i suggerimenti fonetici durante la modifica del testo.

APPLE, LE NOVITA’ DI LIVE SPEECH E PERSONAL OVER

Infine, forse la novità più interessante, con Live Speech gli utenti potranno far “parlare ad alta voce” iPhone, iPad o Mac, digitando quello che vogliamo che dica durante le chiamate telefoniche o Face Time. E’ inoltre possibile salvare delle frasi utilizzate più spesso di modo da intervenire nelle conversazioni in famiglia ma anche con amici e colleghi. Si tratta di un software pensato appositamente per chi non è in grado di parlare.

A riguardo va segnalato anche Personal Voice, una funzione totalmente nuova che di fatto consente di creare una voce di sintesi basata sulla propria dopo aver registrato 15 minuti di audio. E’ pensato appositamente per chi rischia di perdere la capacità di parlare come ad esempio i malati di Sla. Si integra con Live Speech e può essere usata anche durante le chiamate telefoniche. Il software è basato sull’intelligenza artificiale e inizialmente sarà disponibile solo in inglese.

