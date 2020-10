Apple, iPhone 12 oggi presentazione/ Diretta video streaming: AirTag, AirPods e…

Non solo iPhone 12, anche se l’attenzione sarà rivolta soprattutto ai nuovi smartphone. Ma il nuovo evento Apple riserverà diverse sorprese. L’appuntamento è fissato alle 10:00 nel fuso orario della California, oggi martedì 13 ottobre, quindi da noi saranno le 19:00. Come avvenuto a settembre, anche questo evento sarà completamente in streaming a causa della pandemia di coronavirus. È proprio da settembre che la comunità legata a questo marchio aspetta questa data. E allora vediamo cosa dobbiamo aspettarci. Il grande protagonista della serata sarà iPhone 12. Quest’anno Apple rilascerà 4 diversi modelli. Tutti e quattro avranno un design simile a iPhone 4 e 5. I due modelli di fascia bassa saranno realizzati in vetro e alluminio, quelli di fascia alta in vetro e acciaio inossidabile. Inoltre, dovrebbe integrare il chip A14 con supporto alla connettività 5G. Non ci sono certezze sulla fotocamera, a parte che i modelli Pro avranno il sensore LiDAR, che già in forza all’iPad Pro lanciato quest’anno.

APPLE, IN ARRIVO ANCHE AIRTAGS E AIRPODS STUDIO?

Apple a giugno aveva annunciato che avrebbe lavorato ad un processore personalizzato, basato su architettura ARM, simile a quello dell’iPad Pro e che il primo dei Mac con questi chip sarebbe arrivato entro fine anno. Per questo si ipotizza che oggi venga presentato un Mac con il processore “Apple Silicon”, anche se non si esclude che la società di Cupertino decida di posticipare l’annuncio a novembre o dicembre. Nel banner di presentazione dell’evento di oggi, il logo di Apple è circondato da diversi cerchi. Potrebbe essere un indizio sugli AirTags, sarebbero dei piccoli tag fisici per tracciare oggetti con servizi di localizzazione basati anche sul GPS. Ma da tempo si parla anche di nuove cuffie over-ear con marchio Apple, come le Beats. Potrebbero essere le AirPods Studio, con caratteristiche di fascia alta, come la cancellazione del rumore e una qualità superiore rispetto ad AirPods. Potrebbe esserci anche una sorpresa finale: Apple potrebbe lanciare dei caricabatterie wireless prime parti.

APPLE, IPHONE 12 IN ARRIVO: DIRETTA STREAMING VIDEO

L’hashtag #AppleEvent è entrato rapidamente nei trending topics su Twitter dopo l’annuncio dell’evento fissato al 13 ottobre 2020. Lo stesso è destinato ad accadere anche nella giornata odierna, visto che è quella della verità. Tra l’altro, l’annuncio della data dell’Apple Event è arrivato all’indomani del 5 ottobre, una ricorrenza molto cara all’azienda di Cupertino, in quanto nove anni fa se ne andava il suo fondatore, Steve Jobs. Dunque, anche quello di oggi sarà in streaming, quindi la diretta partirà alle 10:00 californiane, quando qui saranno le 19:00. Potrà essere seguita su YouTube grazie al canale ufficiale di Apple che ha già pianificato e caricato il promemoria, che vi riportiamo di seguito, con centinaia e centinaia di persone che si sono iscritte allo stesso e sono in attesa di seguirlo in diretta insieme alle tante migliaia di persone che sono appassionate dei prodotti della “mela morsicata”.





