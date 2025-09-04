Il prossimo 9 settembre Apple svelerà al mondo intero la sua famiglia di iPhone 17, a cominciare dal top di gamma, il Pro Max: cosa sappiamo

Mancano ormai pochi giorni alla presentazione del nuovo iPhone 17. Il prossimo 9 settembre si terrà il Keynote di Apple più importante dell’anno, l’evento in assoluto più seguito, quello durante il quale saranno appunto presentati i nuovi smartphone di Cupertino.

I riflettori saranno puntati soprattutto sul prezzo dei melafonini, alla luce dei dazi e della guerra commerciale degli ultimi mesi, ma secondo gli analisti di J.P. Morgan alla fine non dovrebbero verificarsi grandi cambiamenti, o per lo meno questo è quello che riporta 90to5Mac, portale sempre molto attendibile quando si parla di prodotti di casa Apple. Stando a quanto emerge l’unico modello che potrebbe aumentare sarebbe l’iPhone 17 Pro, che passerebbe dagli attuali 999 dollari (ovviamente riferiti al 16 Pro) a 1.099, ma si tratterebbe di un incremento giustificato dal fatto che il modello base avrà una memoria da 256 gigabyte e non più da 128 come quello attuale.

Di conseguenza, confrontando il 16 Pro da 256 e il 17 Pro con lo stesso storage, non dovrebbero verificarsi aumenti. Tutti gli altri modelli dovrebbero mantenere invece lo stesso listino, a cominciare dal modello di ingresso, il 17 base, che dovrebbe partire dai classici 799 dollari.

IPHONE 17, I PREZZI RESTANO INVARIATI?

Il top di gamma, il Pro Max, dovrebbe invece costare 1.199 dollari, mentre il modello inedito, il 17 Air, che andrà a rimpiazzare il Plus, dovrebbe costare al massimo 949 dollari, quindi con un aumento di 50 dollari, ma potrebbe racchiudere delle novità rispetto al suo antenato. Si parla infatti della possibilità che venga messo in commercio senza alcuna sim fisica ma solamente con una eSim, appunto una card virtuale, anche se va specificato che si tratta semplicemente di indiscrezioni e nulla più.

I prezzi dovrebbero ovviamente riflettersi anche sul mercato italiano, di conseguenza non ci aspettiamo variazioni significative anche nel nostro Paese, ma in ogni caso bisognerà attendere il prossimo 9 settembre per averne certezza. L’evento comincerà alle ore 10:00 locali e sarà trasmesso come sempre in diretta streaming online, così come ormai da tradizione da quando è scoppiato il covid. Quest’anno lo slogan scelto dalla multinazionale di Cupertino è “da togliere il fiato”, di conseguenza sarà un evento memorabile per la stessa azienda.



IPHONE 17, QUALI NOVITA’ ATTENDERCI E I PRODOTTI IN ARRIVO

In realtà gli addetti ai lavori non si attendono moltissime novità dai nuovi iPhone 17, ma secondo diversi rumors potrebbe cambiare l’aspetto esteriore, con una nuova fascia posteriore posizionata nella zona più alta, dove sarà alloggiato il comparto fotografico (anche se solo per le versioni Pro). Ci sarà inoltre un display più grande, una fotocamera migliore, oltre ad uno spessore che dovrebbe essere inferiore di circa 2 millimetri rispetto ai modelli attuali. Secondo Apple potrebbe essere questo nuovo approccio ad attirare nuovi clienti verso gli iPhone anche se questa maggiore sottigliezza dovrebbe incidere sulla batteria, che potrebbe durare di meno rispetto al modello 16.

Con il lancio dei nuovi iPhone 17 Apple darà il via ad un’annata di grandi novità a cominciare dal nuovo visore Vision Pro, con un processore più veloce, ma anche l’iPad Pro con chip M5 e una seconda fotocamera centrale. Cupertino è inoltre al lavoro sui nuovi Apple Watch, che dovrebbero essere svelati sempre il 9 settembre, ma anche su un inedito HomePod mini e un Apple TV Box. Tanta carne al fuoco che ovviamente non vediamo l’ora di vedere e soprattutto di provare, con la speranza che – a cominciare dal nuovo iPhone 17 – rappresentino un reale passo in avanti rispetto ai modelli commercializzati fino ad oggi.