Apple ha rotto gli indugi e nelle scorse ore ha ufficializzato il nuovo evento attraverso cui presumibilmente svelerà al mondo un nuovo iPhone. Attraverso gli account social ufficiali l’azienda di Cupertino ha pubblicato un post inequivocabile in cui invita utenti, fan e addetti ai lavori a segnare in rosso sul calendario la data del prossimo 19 febbraio.

Dopo di che ha stuzzicato la fantasia dei naviganti svelando che quel giorno conosceremo “un nuovo membro della famiglia”. Il tutto è correlato da un breve video che mostra semplicemente il logo della mela morsicata, appunto il simbolo indelebile di Apple. Impossibile non associare tali parole all’arrivo del nuovo iPhone SE 4, visto che sono ormai settimane che si parla del suo reveal, e un “nuovo membro della famiglia” fa proprio pensare ad un nuovo smartphone della famiglia iPhone.

APPLE IPHONE SE 4: IN ARRIVO LA QUARTA GEN DEL TELEFONO “LIGHT”

Nel giro di cinque giorni scopriremo quindi la verità e capiremo se sarà ufficialmente arrivato il tempo della quarta generazione di iPhone SE, che alcuni chiamano anche 16E. Ma come sarà il nuovo atteso telefono di Apple? Anche in questo caso rumors, indiscrezioni e foto rubate si sprecano, ma in ogni caso dovrebbe essere l’erede dell’ultimo SE lanciato sul mercato, il numero 3 svelato a marzo del 2022, quindi quasi esattamente tre anni fa.

Storicamente l’iPhone SE è un telefono più economico rispetto alla famiglia principale, che sacrifica quindi determinate caratteristiche e funzioni, in favore di quelle essenziali, anche se parlare di prodotto low cost e poco performante è decisamente sbagliato. Sarà infatti (ovviamente), l’iPhone SE più potente di sempre, ed esteticamente sarà molto simile agli ultimi melafonini, quindi con spigoli vivi e il famoso design “a mattonella”, riportato in auge da Apple da qualche anno a questa parte.

APPLE IPHONE SE 4: COME SARA’ IL NUOVO TELEFONO

Non ci sarà la dynamic island, come segnalato da Hdblog, mentre ci sarà il Notch, ed è certa la presenza del riconoscimento facciale, il Face ID, che farà la sua comparsa per la prima volta su un telefono della famiglia SE, visto che la generazione attuale monta il Touch ID, il riconoscimento tramite impronta digitale. Il display dovrebbe essere da 6,1 pollici con tecnologia OLED, mentre “sotto al cofano” ci sarà spazio per il chip di proprietà Apple A18, quello di ultima generazione.

Altra grande novità sarà il modem 5G di proprietà di Apple, prima volta che viene installato su un telefono, mentre la RAM sarà di 8 gigabyte. Due saranno le fotocamere, a cominciare da quella posteriore da 48 megapixel, e quella anteriore da 12, mentre la presa per la ricarica e la connettività sarà USB-C, così come da standard europeo. Infine ci sarà spazio per Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale della Mela, altra grande novità per un iPhone della famiglia SE. Per quanto riguarda il prezzo, l’iPhone SE 4 costerà ovviamente meno dell’iPhone base, e dovrebbe quindi aggirarsi sui 700 euro.