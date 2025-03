Dopo aver presentato nelle scorse settimane il nuovo iPhone 16, la quarta generazione di iPhone SE, non sono di certo finiti gli annunci di inizio 2025 di casa Apple. A stuzzicare fan e addetti ai lavori è stato un messaggio pubblicato dal numero uno della mela, il boss Tim Cook, attraverso la propria pagina ufficiale X. Si tratta di un breve video il cui contenuto non è stato affatto velato, visto che Cook ha fatto sapere che “there’s something in the air”, che tradotto significa “c’è qualcosa nell’aria”.

La parola chiave in questo annuncio è proprio “air”, il che fa riferimento alla famiglia nei nuovi MacBook e dei nuovi iPad. Così come preventivano già da numerosi analisti negli scorsi mesi, la prima parte del nuovo anno sarà dedicata da Apple alla presentazione dei nuovi MacBool Air M4, i portatili di casa Cupertino, nonché gli iPad Air M4. L’annuncio arriverà già questa settimana, di conseguenza bisognerà mantenere le antenne dritte, visto che ogni momento potrà essere quello buono per la presentazione dei nuovi dispositivi.

APPLE, NUOVI MACBOOK AIR E AIRPAD M4: COME SARANNO I NUOVI PORTATILI

Attenzione, non ci sarà alcun evento o show in programma, così come avvenuto per l’ultimo iPhone, di conseguenza arriverà solo il classico comunicato con l’aggiornamento sul sito ufficiale. Come detto sopra, vengono quindi confermati i rumors circolanti di recente, così come anticipato da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, considerato uno dei più autorevoli in quanto ad anticipazioni sul mondo Apple.

Se tutto andrà come previsto i nuovi MacBook Air saranno presentati nei formati da 13,6 e 15,3 pollici, le stesse diagonali attuali, e anche il design, introdotto nel 2022, resterà invariato. Ci sarà però l’introduzione del nuovo chip M4 ed è inoltre probabile che la fotocamera frontale FaceTime HD 1080 possa essere migliorata, tenendo conto che si parla di una “Front Ultra Wide Camera”.

APPLE, NUOVI MACBOOK AIR E AIRPAD M4: COSA SAPPIAMO

Novità, come detto sopra, sono attese anche nella nuova famiglia di iPad Air, sempre dotati dei chip M4, tenendo conto che, sempre stando a Gurman di Bloomberg, le scorte del modello attuali sarebbero ormai quasi esaurite, di conseguenza è necessario introdurre un nuovo modello per dare una bella rinfrescata. Non è comunque da escludere che alla fine la multinazione di Cupertino decida per una doppia presentazione, prima probabilmente i MacBook Air, e poi gli iPad Air, magari l’una a pochi giorni di distanza dall’altra, ma tenendo conto che Tim Cook ha fatto sapere che l’annuncio arriverà questa settimana i tempi appaiono decisamente stretti.

Vedremo quello che succederà certo è che il nuovo anno sta regalando dei veri e propri fuochi d’artificio in casa Apple dopo aver chiuso il 2024 con la consueta presentazione della nuova famiglia di iPhone. Vedremo cosa ci riserverà nei prossimi mesi, a cominciare dall’appuntamento principale, quello del prossimo settembre, fra sei mesi, con i nuovi iPhone 17.