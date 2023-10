Apple, Macbook M3 e nuova Apple Pencil in arrivo?/ I rumors si moltiplicano “Presentati a ottobre”

Nonostante siano stati da poco presentati gli iPhone 15 e i nuovi Apple Watch, Cupertino sembra intenzionata a non fermarsi e a breve potrebbe mostrare al mondo intero altri suoi dispositivi inediti. Secondo alcuni noti insider, come si legge su Everyeye, la Mela avrebbe infatti in programma di lanciare un nuovo Macbook e anche una nuova Apple Pencil, giusto per non farsi mancare nulla. A sottolineare la questione sono in particolare i ragazzi di Macrumors, che raccontano di aver ricevuto una “soffiata” da una fonte ritenuta attendibile secondo cui nel corso del mese attuale, ottobre 2023, Apple dovrebbe rivedere le sue regole di trade-in, accettando anche i Macbook di ultima generazione, ovvero, quelli che sono dotati del potentissimo chip M2.

Tale mossa sarebbe chiaramente un indizio circa il fatto che la Apple starebbe per immettere sul mercato dei nuovi Macbook dotati di chip M3, quindi dei computer portatili di nuova generazione. L’anticipazione è al quanto attendibile visto che quando la Apple ha annunciato Mac Pro e Mac Studio M2, aprì i trade in per il Mac Studio M1, il Macbook Air M2 da 13″ e altri device. Di conseguenza è possibile che la situazione si ripeta anche questa volta, appunto anticipando il lancio di nuovi dispositivi per il mese di ottobre 2023.

APPLE MACBOOK M3 E NUOVA APPLE PENCIL: ECCO COSA STA EMERGENDO

Dell’arrivo di nuovi Macbook ne aveva parlato già lo scorso mese di luglio l’insider di Bloomberg Mark Gurman, ritenuta una fonte assolutamente attendibile, e lo stesso aveva spiegato che la Apple avrebbe lanciato il Macbook Air M3 da 13″ e il Macbook Pro M3 da 13″, appunto nel corso del mese di ottobre.

Una decisione che però era stata smentita da altri leaker, secondo cui i nuovi portatili della Mela sarebbero arrivati solamente nel 2024. Ma non finisce qui perchè Cupertino starebbe pensando, come detto sopra, anche ad una nuova Apple Pencil sempre in arrivo entro il 2023. Si tratterebbe del modello numero 3 della sua storia, di cui si sta facendo un gran parlare in questi giorni sul web e i social, e che dovrebbe avere delle funzionalità migliorate. Scopriremo nei prossimi giorni se tali rumors troveranno o meno conferma.

