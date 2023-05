Apple, novità per Mappe e Music/ Sarà possibile trovare concerti ed eventi musicali

Apple punta a migliorare sensibilmente le ricerche degli eventi musicali all’interno delle sue due applicazioni di proprietà leggasi Apple Maps e Apple Music. L’obiettivo, come riferisce Hdblog.it, è quello di rendere più agevole la scoperta di eventi musicali nella zona interessata. Al momento si tratta di una funzione introdotta solamente oltre oceano e in alcune metropoli europee, come spesso e volentieri succede per le novità di casa Apple, e di preciso si potrà utilizzare nelle città di Chicago, Detroit, Los Angeles, Nashville, New York City, San Francisco.

Nel Vecchio Continente, invece, coinvolte Berlino, Londra, Parigi, Vienna, oltre a Tokyo, Melbourne, Sydney e Città del Messico. Purtroppo l’Italia non è ancora stata presa in considerazione in questa fase ma non è da escludere che in un futuro prossimo anche le “big” del Belpaese come Milano e Roma, possano fare da apripista ad uno sbarco anche nel nostro Paese di una funzione senza dubbio interessante. Mappe, come riferisce ancora Hdblog.it, può ora vantare più di 40 guide che si soffermano in particolare sulle sedi dove si svolgono concerti, ma anche opere sinfoniche ed eventi musicali in generale, quindi teatri, discoteche, club e location varie.

APPLE, NOVITA’ CONCERTI PER MAPPE E MUSIC: ANCHE IL COLLEGAMENTO A SHAZAM

Oltre ad una descrizione del luogo vengono inseriti anche link ad altri servizi ad esempio a Shazam, di modo da poter ascoltare e riconoscere i contenuti musicali di un determinato evento, oltre che una serie di informazioni extra. In merito ad Apple Music, invece, anche in questo caso viene inserito il collegamento a Shazam legato ad un determinato artista, di modo da scoprire subito i prossimi spettacolo musicali in programma.

C’è poi anche la sezione set list attraverso cui è possibile ascoltare le canzoni suonate dall’artista o da una band in determinati tour. Apple sta lavorando da tempo a queste aggiunte anche grazie alla collaborazione con artisti di fama internazionale.

