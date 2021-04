Apple, nuovi iMac, iPad Pro e AirTag: novità e prezzi/ Tutto sullo Spring Loaded

Tantissime novità annunciate ieri sera dalla Apple in occasione dell’evento Spring Loaded, il primo keynote di Cupertino di questo 2021. Si comincia dai nuovi iMac, più sottili rispetto ai modelli precedenti grazie anche al nuovo processore M1 di casa Apple, e nel contempo anche più silenziosi in quanto necessitano di valvole meno potenti per raffreddarli. Avranno schermi da 24 pollici e saranno disponibili in 7 diversi colori. Inoltre, ci sarà una videocamera in risoluzione 1080p, 4 porte USB-C, e una porta magnetica per il cavo di alimentazione. Il costo? Si parte da 1.499 euro e saranno ordinabili a partire dal 30 aprile.

Evento Apple Spring Loaded diretta streaming 20 Aprile 2021/ Dagli iPad Pro ai nuovi iMac, novità in arrivo

Altra novità presentata, così come da molti chiacchierato negli scorsi giorni, i nuovi iPad Pro, anche in questo caso dotati di processore M1; si tratterà di tablet ultra performanti con batterie che dureranno fino a 10 ore. Due le versione disponibili: 11 pollici e 12.9, il secondo con display “Liquid Retina XDR”, e anche in questo caso bisognerà attendere il 30 aprile (899 euro per il modello da 11 pollici, e 1.219 per quello da 12.9).

Auto Tesla si schianta, nessuno al volante/ Due morti: colpa del pilota automatico?

NUOVI IMAC, IPAD PRO E NON SOLO: ANNUNCIATA UNA NUOVA APPLE TV 4K

Durante l’Apple Spring Loaded, presentata anche la nuova Apple TV 4K, con processore più potente, l’A12 Bionic, e che permetterà di vedere i filmati nei formati più attuali, a cominciare dall’HDR. Esteticamente cambia poco rispetto al modello precedente mentre il telecomando è stato completamente rivisto, e sarà dotato di tasti in più. In questo caso si partirà da una base di 199 euro per la versione da 32 GB, e anche per l’Apple TV 4K bisognerà attendere la prossima settimana. Dulcis in fondo, durante lo Spring Loaded di Apple sono stati presentati, finalmente diciamo noi, gli AirTag, tracker che permettono di trovare qualsiasi oggetto. Hanno un diametro di 3 centimetri, pesano 11 grammi e costeranno 35 euro al pezzo oppure, nella confezione da 4, 119. Il sistema di localizzazione è basato sul Bluetooth e sono dotati di una batteria piatta, la stessa utilizzata negli orologi. Da segnalare anche l’annuncio di due nuovi colori per l’iPhone 12, il viola e il lilla.

Charles Geschke, morto il co-fondatore di Adobe/ Aveva 81anni: inventò il Pdf





© RIPRODUZIONE RISERVATA